Darida přispěl k výhře a pomohl Schickovi. Haaland vyšel na prázdno

Dortmund nula bodů, Erling Haaland nula gólů. Ideální výsledek pro Bayer Leverkusen a Patrika Schicka. Pokud navíc „lékárnici“ uspějí na půdě Freiburgu, přezimují na třetí příčce bundesligy se ztrátou pouhých tří bodů na druhé „schwarzgelben“. Vánoční dárek Herty Berlín v čele s Vladimírem Daridou.

Byl to totiž právě bývalý kapitán české reprezentace, kdo svou úchvatnou přihrávkou vyslal do samostatného úniku Isaka Belfodila. Alžířan zakončil sólo mazácky, srovnal parádní utkání a sejmul ze sebe nálepku smolaře. „Po zranění je to pro mě velká vzpruha,“ radoval se. Celý zápas totiž hned v úvodu nabídl čtyři stoprocentní gólové šance. Za hosty dvakrát selhal kapitán Marco Reus, za domácí křídelník naopak Jurgen Ekkelenkamp.

Přesto to byla Hertha, kdo šel do vedení. Po špatné rozehrávce BVB se prosadil Myziane Maolida. Jenže, ouha! Belfodil se po míči natahoval způsobem, který VAR posoudil jako ofsajdový. A tak vstřelili první gól hosté, když Max Mittelstadt nešťastně ukopl míč Haalandovi přímo k Julianu Brandtovi a německý záložník krásným lobem otevřel skóre.

„V těžkém utkání jsme se dostali do vedení, udrželi ho do přestávky, ale ze šatny jsme vykročili špatnou nohou. Od první minuty druhé půle jsme byli horším týmem. Všem inkasovaným gólům se ovšem dalo zabránit. Byly to dárky,“ hněval se kouč Dortmundu Marco Rose.

Po zaslouženém vyrovnání se tým z hlavního města ujal i vedení. Marco Richter naprosto bezchybnou křížnou ranou z vápna do šibenice otočil skóre duelu. Po další hrůzostrašné hrubce v rozehrávce Dortmundu dokázal Richter vedení navýšit.

„Byli jsme skvěle připravení! Výborně jsme presovali, měli úderné brejky a proměňovali naše šance, proto jsme si zasloužili vyhrát. Od ledna to pro nás bude na krev, ale nyní se těším na krátké volno,“ smál se dvougólový domácí hrdina.

Snížení hostů z hlavy střídajícího Steffena Tiggese už na body nestačilo. Hertha dokázala totiž vymazat norský přízrak. „Vůbec se mi v zápase nelíbil. To nebyl ten Haaland, kterého sledujeme poslední dva roky,“ nepáral se s hvězdou BVB a konkurentem Patrika Schick v boji o krále střelců legendární Lothar Matthäus.

Selhání Dortmundu znamená, že Bayern zakončí rok 2021 s náskokem devíti bodů v čele bundesligové tabulky. „Santa Klaus nikdy nebyl velikonoční králíček,“ prohlásil Uli Hoeness v roce 2006 s odkazem na fakt, že o titulu se rozhoduje až na jaře. Tentokrát tento výrok pravděpodobně platit nebude.