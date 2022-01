Hoeness má 70. Nedal před Panenkou, přežil pád letadla a stavěl Bayern

Uli Hoeness chytá hlavu do dlaní poté, co neproměnil penaltu v rozstřelu finále ME 1976 proti Československu. Po něm šel kopat Antonín Panenka... • Profimedia.cz

Klidně by se o něm dal natočit film, nenudil by. Uli Hoeness prožil to, co jiní za pět životů najednou. Se západoněmeckou reprezentací vyhrál mistrovství světa i Evropy, Československu nechtěně pomohl k historickému triumfu na EURO, přežil leteckou katastrofu, ze slavného Bayernu udělal bohatou značku a taky skoro dva roky seděl ve vězení. Dnes je mu sedmdesát.

Blonďák s osmičkou na dresu se rozběhl a pravačkou napálil míč vysoko nad břevno. To snad ne! Zdrcený Uli Hoeness si dlaněmi zakryl hlavu a pak s rukama v bok pomalu kráčel do středového kruhu.

„Jestli z toho měl noční můru, snad se mu ji za těch pětačtyřicet let podařilo setřást,“ usměje se Antonín Panenka. Právě Hoenessova zpackaná penalta ve čtvrté sérii finálového rozstřelu v Bělehradě 1976 mu pomohla k fotbalové nesmrtelnosti: vršovický romantik s knírkem mytickým dloubákem vystřelil Československu evropské zlato.

„Hodně důležitá chvíle,“ vzpomíná Panenka. „Kdyby Uli proměnil a já pak taky, kopalo by se dál. Kdo ví, jak by to nakonec dopadlo. Pro Uliho to byly hořké momenty, pro mě sladké.“

Typický Hoeness: jednou nahoře, jednou dole. Produktivní útočník musel kvůli prokletému pravému kolenu skončit už v sedmadvaceti, přesto toho stihl dost. Vyhrál mistrovství světa i EURO a s Bayernem třikrát ovládl bundesligu i Pohár mistrů evropských zemí, otce dnešní Ligy mistrů.

Přežil pád letadla

Brzkého adieu mohl litovat, ale to by nebyl on. Buldok. Hned začal dělat v Bayernu manažera a hledal cesty, jak z něj udělat prosperující klub. Mohl o tom přemýšlet i na nemocniční posteli poté, co ve třiceti přežil pád malého letadla u Hannoveru, kam cestoval na přátelák Západního Německa s Portugalskem.

Jako jediný ze čtyř pasažérů nebyl připoutaný – a jako jediný nezahynul. „Asi zmrznu,“ překvapil místního myslivce, když se k němu celý od krve připlazil z křoví. Otřes mozku, trable s potlučenými plícemi či pár zlomenin se v porovnání se smrtí jevily jako banalita.

Nového života si vážil, pomáhal třeba legendárnímu parťákovi Gerdu Müllerovi se zvládnutím jeho démonů. A jednou na Vánoce v golfovém klubu pohostil uprchlíky pečeným kuřetem a hranolkami.

V roce 2009 vystřídal další ikonickou hvězdu Franze Beckenbauera ve funkci prezidenta Bayernu a dál z něj budoval jednu z nejhodnotnějších sportovních značek. Mimochodem, třeba půjčku na novou Allianz Arenu klub splatil o celých šestnáct let dřív.

Hoeness kritizoval podezřelou volbu pořadatelů mistrovství světa 2018 (Rusko) a 2022 (Katar) či nesmyslně vysoké přestupové částky a ve volnu se věnoval vlastní firmě na klasické německé klobásy, do které promítal svoji lásku k jídlu.

Kiks za 21 měsíců

Bohužel to nebylo jeho jediné hobby. Po padesátce obchodoval s rizikovými akciemi a peníze si ulíval na tajné konto ve Švýcarsku. Přestože prý ve finále prodělal, průběžně vydělával milionové sumy, které nezdanil. Mělo jít minimálně o tři čtvrtě miliardy korun. „Hazardoval jsem,“ přiznal. „V částkách, které jsou pro mě s odstupem času nepochopitelné.“

U soudu dostal v březnu 2014 tři a půl roku natvrdo, skončil jako prezident Bayernu i šéf dozorčí rady. „Udělal jsem velkou chybu, za kterou si ponesu následky. Jednou se vrátím – a rozhodně nebudu sedět v koutě,“ říkal v dojemném projevu svým podřízeným, kteří mu dlouze zatleskali.

Ironií osudu seděl ve vězení v Landsbergu, kde Adolf Hitler nadiktoval Rudolfu Hessovi svůj Mein Kampf. Prvních sedm měsíců trávil na samotce, potom přes den pracoval pro mládež Bayernu a za mříže se vracel na noc.

Na svobodu se dostal díky podmínce po jednadvaceti měsících, s čímž se kalkulovalo hned po odsouzení. Tři čtvrtě roku po propuštění se nechal znovu zvolit prezidentem Bayernu a děkoval: „Respektuju každého, kdo mi nedal hlas, ovšem udělal jsem maximum pro to, abych svůj kiks napravil.“

Do penze spokojeně odešel v listopadu 2019 – a jen pro představu, do jeho čtyřicetileté funkcionářské éry spadá třiadvacet z celkových jednatřiceti titulů Bayernu. „Byly to nádherné roky,“ loučil se. A znovu slyšel aplaus.