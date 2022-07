Češi z Bayeru poprvé spolu na hřišti. Schick: Hložek nám ukáže kvalitu

Když se dva čeští fotbalisté potkají ve špičkovém zahraničním klubu, je to pro mnoho tuzemských fanoušků velký svátek. V bundesligovém Leverkusenu od nové sezony budou společně působit reprezentanti Patrik Schick a Adam Hložek. Letní posila Bayeru ze Sparty debutovala v přípravě už v neděli. První společné minuty si zahráli ve čtvrtek na závěr soustředění v Rakousku. Co předvedli za více než hodinu na hřišti a co před zápasem o novém českém parťákovi řekl Schick?

Dva čeští fotbalisté v elitní soutěži a dokonce v týmu, který bojuje o evropské poháry. Již dvě sezony takové žně pozorujeme v Premier League, kde za West Ham válí duo exslávistů Tomáš Souček a Vladimír Coufal. Letos v létě se něco podobného rýsuje v Leverkusenu, kde se pro změnu sešli bývalí sparťanští hráči Patrik Schick s Adamem Hložkem.

Schickova cesta do Bayeru však byla odlišná. Stejně jako Hložek prošel sparťanskou akademií na Strahově, ale v A-týmu Letenských prostor nedostal. Do zahraničí ho vyšvihlo až hostování v Bohemians, díky němuž dostatečně zaujal italskou Sampdorii. Odtud se přes nevydařené angažmá v AS Řím přesunul do Německa. Po hostování v RB Lipsku zakotvil v Leverkusenu.

Mnoho českých, potažmo sparťankých fanoušků, si společný debut Schicka s Hložkem nenechalo ujít, což bylo patrné z komentářů u streamu přípravného zápasu Leverkusenu proti Udinese (2:1).

Právě v úvodu vysílání se pro klubovou televizi rozpovídal i nejlepší kanonýr Bayeru v poslední bundesliové sezoně. A došlo i na slova o novém parťakovi v týmu. „Stále jsem s ním nehrál. Já hrál první poločas, on druhý,“ připomněl ještě minulý přípravný duel s Panathinaikosem (0:0) Schick.

„Adam je skvělý hráč. Věřím, že nám všem ukáže svoji kvalitu i v bundeslize a pomůže nám. Těším se na to, až si s ním zahraju,“ pochválil Hložka Schick.

Nakonec si spolu na hřišti zkusili něco málo přes šedesát minut. Na spolupráci dvou Čechů ale zatím moc nedošlo. Hložek nastoupil na levém kraji zálohy, v rozestavení 4-4-2, zatímco Schick operoval v útoku po boku Sardara Azmouna.

Trenér Bayeru Gerardo Seoane si v předchzím testu s řeckým soupeřem Hložka vyzkoušel i na podhrotu, kde byl o něco aktivnější než u lajny proti Udinese. Dobré momenty měl v úvodu především směrem do obrany, když šikovně ve vlastním vápně zašlápnutím míče oklamal útočícího soupeře a následně pasem vyslal dopředu rychlíka Moussu Diabyho.

Právě s francouzkým křídelníkem dobře spolupracoval, když pro něj vyhrával hlavičkové souboje. Sám byl ale v driblinku nevýrazný a spíše jen sklepával balony spoluhráčům. Hložek s Schickem také v prvním poločase promlouvali do standardních situací, oba patřili mezi čtyři vyvolené, kteří vymýšleli, jak rozehrát v blízkosti branky soupeře. Hložek se občas dokonce chopil rohových kopů.

V závěru prvního dějství našel společnou řeč s Azmounem, když navedl míč do středu a šikovně ho prostrčil na íránského útočníka. Ten akci otočením zbrzdil a vrátil pod sebe na 19letého rodáka z Ivančic. Hložek pak bleskově otočil hru a mohl si připsat první asistenci. Kossounouvu sraženou střelu ale nakonec s obtížemi dokázal brankář hostí zlikvidovat.

V druhé půli pak ukázal, že na levé straně by mohl dobře spolupracovat s bekem Mitchelem Bakkerem, kterému předával míč v tandemu. Pak už byl výrazněji vidět jen v 59. minutě, kdy si šikovně obhodil soupeře Jajala, který už jen dokázal faulovat. „Žlutá bez diskuze,“ nechápal klubový komentátor rozhodnutí sudího netrestat hráče Udinese.

Hložek každopádně na křídle nezklamal, ale rozhodně ani nenadchnul. S Schickem se za hodinu hry do žádné kombinace nedostal. Nikdo samozřejmě neočekává, že celý tým a souhra dvou Čechů bude šlapat od prvních minut. Leverkusen nicméně příští sobotu čeká první soutěžní zápas. V německém poháru ho vyzve tým z Regionální ligy Elversberg.

A další sobotu už hraje pořádně ostré 1. kolo bundesligy na půdě Dortmundu.