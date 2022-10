Nový kouč Schicka a Hložka: Alonso s hráči míchá, chválil ho Guardiola

Pep Guardiola o Xabim Alonsovi kdysi pronesl: „Nehledě na tom, zda chce, jednou z něj bude skvělý trenér. Má to v sobě.“ Možná i proto dostal rodák z Baskicka důvěru od sportovního ředitele Simona Rolfese. V dospělém fotbale je totiž trenér Alonso stále ještě nováčkem. Nejvýše se dostal do druhé španělské ligy.

„Máme na něj skvělé reference,“ reagoval Rolfes ve středu. „Chce hrát dominantně a dynamicky, což dokonale vyhovuje našemu stylu hry a hráčům. Xabi je navíc přirozeným lídrem,“ popisoval, proč mu věří.

Alonso se netají tím, že chce hrát intenzivní a kombinační fotbal, což je v dnešní době mezi trenéry oblíbená fráze. Na severu Španělska však někdejší světový i evropský šampion nastínil, kudy se bude ubírat jeho rukopis.

Rád experimentoval s rozestavením. Úvodní šablona 4-2-3-1 je daná a hráči Leverkusenu ji velmi dobře znají. Pak ovšem dochází k různým modifikacím. Během hry tak Alonsovo mužstvo vidíte ve formaci 3-4-3 či netradičním 3-3-2-2, aniž by přitom musel nutně střídat. Často byly v jeho hře vidět prvky, kterými se prezentuje již zmíněný Guardiola.

Velký důraz klade na přímočarost už od zadních řad. Důležití jsou rovněž útočníci, kteří vytváří prostory. Ač se může zdát, že má na hřišti pouze jednoho, často roli druhého forvarda supluje jedno z křídel, které si sbíhá do osy hřiště a podporuje hroťáka.

Že vám tento profil na někoho sedí? Ano, pasovat by do něho mohl Adam Hložek, jenž se po letním přestupu do Leverkusenu hledá. V systému Gerarda Seoaneho byl neukotvený. Zkoušel pozici křídla či desítky, ale nebylo to ono. Alonso navíc platí za kouče, který chce pracovat s mladými hráči a posouvat je. Z jeho úspěšné rezervy se do áčka Realu Sociedad posunuly téměř dvě desítky mladíků.

Kromě toho, že Alonso patřil svého času k nejlepším středním záložníkům na světě, studoval trenérské řemeslo u mistrů svého oboru. Působil u Rafaela Beníteze, Josého Mourinha, Carla Ancelottiho či Pepa Guardioly.

„Je to rozený pragmatik,“ pronesl před časem uznávaný novinář Sid Lowe. „Od každého ze svých někdejších trenérů si vzal něco, a když to dal dohromady se svými poznatky, vypadá to úžasně,“ dodal.

Trenérskou kariéru ovšem začal v mládeži Realu Madrid. Sotva oslavil mistrovský titul bez porážky s výběrem do 13 let, přišlo laso ze San Sebastianu, kterému odchovanec Realu Sociedad nedokázal říct ne.

Třetiligové béčko povznesl na vyšší herní úroveň. V první sezoně skončilo páté. Další rok oslavilo postup do druhé ligy. Nebylo divu, že nadějné talenty si do A-týmu vyzobal kolega Imanol Alguacil.

Evropa rázem zbystřila. Fanoušci Realu Madrid si přáli, aby prezident Florentino Pérez propojil Alonsa s Raúlem a svěřil jim první tým. Spekulovalo se, zda si bývalého svěřence z Bayernu nevytáhne do asistentské role Pep Guardiola, když přišel v Manchesteru City o Mikela Artetu, jenž se posunul do Arsenalu.

Kredit mu dodala i slova generálního ředitele Bayernu Karla Heinze Rummenigga. „Xabi bude pro Bayern jednou velice zajímavým trenérem. Je to skvělý chlap, velice chytrý a má v sobě empatii, kterou při práci s dnešními mladými hráči nezbytně potřebujete.“

Alonso však setrval doma. Vize byla taková, že by se mohl jednou posunout na Alguacilovo místo u prvního týmu, kde by pracoval s mladými hráči, které poznal v rezervě. Ovšem o deset let starší kouč dosud odvádí na pobřeží Atlantiku skvělou práci. Ke změně není důvod.

I proto si po čase Alonso vyhodnotil, že si dá pauzu. Letos po sezoně oznámil odchod z klubu. Vyplatilo se. Nyní před ním stojí další velká výzva.