Z Orbána je hrdina i mimo hřiště: daroval kostní dřeň, chce vědět komu

Je z Maďarska a nosí proslulé příjmení, které budí emoce a inspiruje k narážkám. Jmenovec kontroverzního maďarského premiéra Willi Orbán však získal obrovské sympatie a nyní je příkladem i mimo trávník. Opora obrany bundesligového Lipska ukázala, že když jde o lidský život, jde fotbal stranou. Minulý týden se Orbán stal dárcem kostní dřeně, ač bylo vcelku zřejmé, že o víkendu nebude moci nastoupit do důležitého utkání s Unionem Berlín. Nakonec byl alespoň na lavičce, a byť jeho tým prohrál 1:2, nikdo mu absenci nevyčítal. „Byl jsem šťastný, že mohu něco takového udělat. Trochu mě oslavují jako hrdinu, ale měla by to být samozřejmost,“ řekl v rozhovoru pro deník Bild.

Zkušený stoper je klíčovým hráčem ambiciózního mužstva. Vždyť taky nosí kapitánskou pásku. A v sobotu jeho mužstvo čekalo náročné utkání s Unionem, který v nynější sezoně odírá paty vedoucímu Bayernu. Není co řešit, u toho musí každý bojeschopný hráč RB být, nota bene lídr! Jenže Orbán měl jiné starosti – i když tohle slovo se vlastně ani moc nehodí...

Už od roku 2017 je maďarský reprezentant v německém registru dárců kostní dřeně. Při přípravě na odebrání kmenových buněk musel užívat léky, a proto bylo nutné vše pečlivě konzultovat s antidopingovými institucemi: bylo by škodolibou ironií osudu, kdyby měl za projev dobré vůle pykat. S úsměvem nicméně přiznal, že když loni v říjnu dostal e-mail, že okolnosti umožňují kostní dřeň darovat, nejprve myslel, že je to spam. Následoval však dopis a telefonát, po němž měl jasno, že přichází ona chvíle.

Zaregistrujte se také Zapsat se do registru dárců kostní dřeně je možné i v Česku. Čím víc zaregistrovaných, tím větší je možnost, že se najde shoda pro transplantaci. Vstupní vyšetření je zcela bezbolestné, což poznali i fotbalisté pražské Slavie, kteří se zapojili před zápasem s Brnem a přidali se i fanoušci. Víc informací naleznete na www.darujzivot.cz

A neváhal. „Rozhodl jsem se sám. Měl jsem velkou motivaci a byl šťastný, že můžu udělat něco tak dobrého a důležitého,“ vyprávěl Bildu. „Pravděpodobnost, že budete vhodným dárcem, je pouze procento.“

Orbán strávil na proceduře, kdy na fyzických dispozicích či hodnotách krve závisí počet poskytnutých kmenových buněk, pět hodin. „Před tím, co člověk nezná, se vždycky cítí zvláštně. V tomto případě nevíte, co se bude dít s vaším tělem. Ale nebylo to nepříjemné, žádných vedlejších účinků, jako mohou být příznaky chřipky nebo bolení hlavy, jsem si nevšiml,“ pravil stoper, jenž si krátil čas sledováním zpravodajství ze zápasů Německého poháru. Krátce poté se zapojil i do tréninku, jen nepodstupoval souboje. Medikamenty, které měl, totiž mohou trochu zvětšit slezinu, a to by bylo nebezpečné.

O pacientovi, jemuž pomohl, přitom zatím nic neví. Ale chystal se na to, že se na něho vyptá. „Zajímalo by mě, z jaké je země,“ řekl. „Vždy jsem si myslel, že bude určitě z Německa, ale registr je propojen se světovou databází. V každé zemi pak platí jiná pravidla, třeba v Nizozemsku musí vše zůstat anonymní a nemáte šanci se potkat,“ dodal. Proti mysli by mu to rozhodně nebylo. „Bylo by vzrušující vidět vlastně své genetické dvojče. A emotivní. Pro mě šlo o otázku dnů, zato u něho jde o celý život, který visí na vlásku.“

I když se spíš čekalo, že sobotní zápas s Unionem Berlín, vůbec první v sezoně, vynechá, nechyběl alespoň symbolicky na lavičce. Nikdo mu pochopitelně absenci nepředhazoval, i když jeho tým prohrál 1:2 – a to na pátém místě znamená citelnou ztrátu. „Pro nás všechny je vzorem,“ vyhlásil klub. Orbánův nezištný skutek pak vzbudil široký ohlas, přišly mu zprávy z celého světa, z Anglie, Itálie i Spojených států. „Trochu mě oslavují jako hrdinu, ale musím říct jedno: Měla by to být samozřejmost,“ reagoval obránce a kvitoval, že mu lidé psali také o tom, že se rovněž zaregistrovali jako potenciální dárci. Sám je nyní na dvě léta vyčleněn pro dotyčného příjemce, pokud by bylo potřeba ještě darovat „posilující“ kmenové buňky.

„Ten pocit, že můžete zachránit život, je skutečně nepopsatelný. Udělal bych to znovu a zas...“