Rangers potvrdili Simu. Líbilo se mi tu, když jsem hrál za Slavii, prohlásil

Slavia oslavuje trefu Simy do branky Zbrojovky • Michal Beránek (Sport)

Abdallah Sima ve svém prvním derby posílá hlavou míč do sítě Sparty • Michal Beránek (Sport)

Abdallah Sima střílí svůj druhý gól do sítě Liberce • Michal Beránek (Sport)

Abdallah Sima téměř před dvěma lety přestoupil ze Slavie do Brightonu • Michal Beránek (Sport)

Abdallah Sima téměř před dvěma lety přestoupil ze Slavie do Brightonu • Koláž iSport.cz

Od osudného střetu v Evropské lize na Ibrox Stadium nejsou vztahy mezi Slavií a Rangers kdovíjaké. Dá se dokonce říct, že se kluby, minimálně na úrovni většiny fanoušků, nenávidí. Přímý přestup mezi nimi si jen těžko představit. Bývalý křídelník Slavie Abdallah Sima to vzal oklikou. V následující sezoně totiž bude působit právě v glasgowském týmu, kam míří už na třetí hostování z Brightonu. Moc fanoušků „sešívaných“ nepotěší ani jeho slova po oficiálním oznámení. Sám totiž připomněl onen neslavný zápas s tím, že se mu na stadionu Rangers líbilo.

Rangers dnes potvrdili dohodu s Abdallahem Simou. Dvaadvacetiletý Senegalec bude ve skotské lize působit celou následující sezonu, pak by se měl opět hlásit v Brightonu.

„Rangers jsou velký klub s velkou historií. Před dvěma lety jsem tu hrál za Slavii Praha, a když jsem sem přišel, líbilo se mi tu, takže je pro mě velmi vzrušující připojit se k Rangers,“ zněla první Simova reakce v novém klubu.

Zdá se, že Sima tedy nesdílí zášť slávistické obce ke skotskému klubu, přestože byl svědkem toho, co se na stadionu v Glasgow před více než dvěma lety stalo. Připomeňme si důvod, proč jsou Rangers u slávistů tím téměř nejvíce (patrně hned po Spartě) nenáviděným klubem.

Brankář Ondřej Kolář tehdy v roce 2021 (Slavia v odvetě vyhrála 2:0 a postoupila do čtvrtfinále EL) skončil v krvi po brutálním zákroku kopačkou do hlavy od Kemara Roofa. Ondřej Kúdela byl zase po utkání napaden v útrobách arény poté, co údajně rasisticky urážel Glena Kamaru.

Především druhá zmíněná kauza měla ještě dlouhou dohru v médiích v Česku i na Ostrovech. Kúdela i bez evidentních důkazů dostal desetizápasovou stopku od UEFA a přišel tak o EURO 2020 (hrané v roce 2021) s reprezentací. Kolář kromě zdravotních problému později musel chytat s helmou a po návratu do branky nepůsobil tak jistě. Na chvíli dokonce přišel o pozici jedničky.

Abdallah Sima tehdy odehrál celé utkání. Na startu další sezony ho Slavia za 8 milionů eur (cca 200 milionů korun) prodala do Brightonu. Sima obratem zamířil na hostování do Stoke. V Championship však nastoupil jen dvakrát. V minulé sezoně hrál ve Francii za Angers. V Ligue 1 naskočil do 34 duelů s bilancí pěti branek a jedné asistence a sestupem z nejvyšší soutěže.

Kariéra se dnes 22letému Senegalci lehce zadrhla a na šanci v prvním týmu Brightonu si zřejmě ještě počká. Anglický tým mu našel už třetí hostování, tentokrát v již zmíněných Rangers, kde se stane spoluhráčem Roofeho a Kamary.

Do Glasgow si ho hodně přál aktuální trenér Michael Beale. Zaujmout ho měl už v onom neslavném utkání na Ibrox Stadium, jemuž přihlížel ještě coby asistent Stevena Gerrarda.

„Mluvil jsem s Michaelem Bealem a byl to velmi přirozený rozhovor, řekl mi o Rangers a o tom, jak budeme hrát. O tom, jak hrají, jsem už něco málo věděl, takže když mi zavolali, byl jsem velmi poctěn,“ dodal Sima.

Právě Beale věří, že se Senegalec v dresu Rangers vrátí k výkonům, které z něj ve Slavii udělaly hráče s cenovkou osmi milionů euro.