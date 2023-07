Kovář za United ohromil hrou nohama. Klub ale řeší Onanu i japonský talent

Rudí ďáblové z Manchesteru vstoupili do předsezonní přípravy v Oslu proti Leedsu úspěšně. Pod výhru svěřenců Erika ten Haga (2:0) se podepsal odchytanou druhou půlí i český brankář Matěj Kovář. Po vydařené sezoně ve Spartě, kterou ověnčil ligovým titulem, je stále ve hře možnost, že by se na Letnou vrátil, ale situace je více než nejistá. United totiž údajně usilují kromě Andrého Onany také o japonskou naději.

Je to téměř nejčastější otázka na téma Sparty před novou sezonou i směrem k bitvě o vytouženou Ligu mistrů. Bude či nebude Matěj Kovář znovu ovládat prostor v malém brankovišti posledního českého mistra?

Situace je zapeklitá, Sparta chce na Kováře počkat, ale nejde to donekonečna, jak předeslal sportovní ředitel Letenských Tomáš Rosický na soustředění v Rakousku. Jedno je jisté. Pokud se Kovář nevrátí, Sparta angažuje jiného gólmana a nebude situaci řešit z vlastních zdrojů, kde teď momentálně operují Vojtěch Vorel a Jakub Surovčík.

Na druhém konci „fotbalového světa“ se Kovář momentálně rve o své místečko v nabitém kádru Red Devils. I když onen termín „nabitý kádr“ nelze brát doslova právě na pozici brankáře.

Ten Hag má totiž po konci Davida De Gey k dispozici kromě Kováře veterána Toma Heatona a Deana Hendersona. Toho chce natrvalo získat Nottingham Forest, kde už v uplynulé sezoně hostoval. Henderson je však oficiálně od ledna ve stavu zraněných.

Čtvrtým do party je pak Kovářův vrstevník Nathan Bishop, jenž zůstává v boji o pozice ze všech brankářů na Old Trafford v nejhorší situaci bez potřebných zkušeností.

Je to právě herní praxe, kterou Kovář ve Spartě nabral a nejedenkrát ukázal, že je na velké zápasy připraven, když pomohl pražskému klubu v napínavé sezoně k titulu.

O statečném Kováři se teď navíc rojí superlativy také na sociálních sítích, kde jsou k vidění záběry, jak si rodák z Uherského Hradiště počíná na výbornou ve hře nohama ve zmíněném duelu proti Leedsu, což je v dnešní době už takřka povinnost u světových gólmanů. Kovář si tak okamžitě získal mnohé fanoušky, kteří jej viděli v akci.

Celá situace kolem možného Kovářova návratu do Sparty bude záviset také na jménu André Onana. Kamerunský brankář Interu Milán je už několik týdnů spojován s přesunem do Manchesteru, kde má nahradit De Geu, a sám finalista posledního ročníku Ligy mistrů by se přestupu do Anglie nebránil. Rád by se totiž znovu setkal se svým někdejším koučem Erikem ten Hagem, který jej vedl už v Ajaxu.

United ale nelení a ohlížejí se i jinde. Na mušce mají naději Ziona Suzukiho z Urawy. Dvacetiletý japonský reprezentant by byl další Kovářovou konkurencí a nabízel by se proto Kovářův comeback na Letnou už formou přestupu. Dalšímu hostování totiž ani sám anglický gigant není nakloněn.