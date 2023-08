Čvančarova dvougólová premiéra. Zařídil bod, pomohl Koubkovi

Guten Tag! Německá bundesliga s českou příchutí je zpět. Nejvýraznější stopa krajánků byla k vidění v Augsburgu, kde sice Tomáš Koubek proseděl zápas na lavičce domácích jako dvojka, ale na druhé straně se v útoku Mönchengladbachu prezentoval od úvodu Tomáš Čvančara. A že to byla pořádná premiéra. Vytáhlý forvard se při svém debutu prosadil hned dvakrát a penaltou v nastavení zachránil divokou remízu 4:4.

Kdo zavítal v sobotním parnu do WWK Areny v Augsburgu na úvodní klání nového bundesligového ročníku proti Mönchenhladbachu, neprohloupil. Hned v první půli diváci viděli šest gólů a odcházelo se do kabin za stavu 3:3.

Ještě neuběhlo ani třicet minut a hosté už vedli 2:0. Po gólové hlavičce Japonce Ko Itakury přišel ve 27. minutě zlatý moment Tomáše Čvančary. Dostal do běhu nabito od Juliana Weigla a nové posile Augsburgu Finnu Dahmenovi nedal šanci razantní střelou.

Obrany si však na obou stranách ještě vybíraly letní dovolenou. Bundesliga je známá svým ofenzivním pojetím, ale šest gólů za poločas je i na Německo hodně. Čvančara vlastně oběma trefami pomohl i svému soupeři Tomáši Koubkovi.

Bývalý brankář Sparty či Hradce Králové totiž po odchodu Rafala Gikiewicze jistě pokukoval po pozici jedničky v bráně, ale vedení mu přivedlo z Mainzu Finna Dahmena. Muže, který v 25 letech do sobotního odpoledne odchytal v bundeslize pouze 13 utkání, protože fungoval jako dvojka svého bývalého zaměstnavatele.

Kouč Enrico Maassen měl však jasno, jako jednička sezonu započne Dahmen a v první půli proti Gladbachu si rozhodně pozici neupevnil právě i díky práci Čvančary.

Borussia vedla 2:0 a 3:1, přesto letní posila ze Sparty v sedmé minutě nastavení zachraňovala pro hosty bod z pokutového puntíku.

Oba trenéři o pauze jistě apelovali na své svěřence, že takhle by to dál nešlo, i proto se horkokrevný fotbal po změně stran poněkud zadrhnul, a když se trefil domácí Ruben Vargas čtvrt hodiny před koncem duelu, zdálo se, že to pro Čvančaru bude hořkosladký start v německé lize.

Duel však ukázal, že Čvančara skutečně může být pro Hříbata pro tuto sezonu kanonýrem číslo jedna. Naopak Tomáš Koubek by se v budoucnu přes Dahmena jistě do branky dostat mohl, protože jeho konkurent čtyřikrát inkasoval a nepřesvědčil.

Čvančara se tak stal už pátým hráčem, který v úvodním kole sezony vstřelil dva góly. „Kolik, že se hraje kol v bundeslize? 34? Tak já Čvančarovi přeju, aby nastřílel aspoň třicet gólů,“ pronesl v oblíbeném pořadu Tiki-taka režisér a bavič Jakub Kohák. Pokud Čvančara bude takhle pokračovat, kdoví na jakém čísle skončí.

V dalších dosud odehraných zápasech prvního kola odchytal už v pátek kompletní zápas proti Bayernu Mnichov v bráně Brém Jiří Pavlenka, ale nezabránil porážce 0:4. V sobotu pak nastoupili kromě Čvančary v základu také Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) a Václav Černý (Wolfsburg).

Kadeřábek odehrál celý zápas při domácí prohře 1:2 s Freiburgem, Černý pobyl na trávníku 66 minut. Jeho vlci porazili nováčka z Heidenheimu 2:0.

V Leverkusenu domácí vyhráli 3:2 nad Lipskem, Matěj Kovář zůstal mezi náhradníky, Patrik Schick je nadále marod a Adam Hložek se dostal na hřiště až v 89. minutě, kdy střídal Nigerijce Victora Boniface.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 6. Wind, 27. Wind Hosté: Sestavy Domácí: Casteels (C) – Baku (90+1. Paredes), Lacroix, Zesiger, Maehle – Majer (66. Vranckx), Gerhardt, Svanberg (87. Cozza) – Wimmer (66. Tomás), Wind, Černý (66. Kamiński). Hosté: K. Müller – Busch (32. Traoré), Mainka (C), Siersleben, Föhrenbach – Maloney (84. Schimmer) – Dinkci (58. Dovedan), Beck (46. Thomalla), Pick – Kleindienst, Pieringer (58. Sessa). Náhradníci Domácí: Pervan, Bornauw, Cozza, Jenz, Vranckx, Kamiński, Paredes, Tomás, Pejčinović Hosté: Eicher, Traoré, Theuerkauf, Schöppner, Gimber, Sessa, Schimmer, Dovedan, Thomalla Karty Domácí: Gerhardt, Wimmer, Vranckx Rozhodčí Badstübner – Schüller, Hüwe Stadion Volkswagen Arena, Wolfsburg

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 50. Kabak Hosté: 40. Szalai (vl.), 45+3. Sallai Sestavy Domácí: Baumann (C) – Kabak, Brooks, Szalai (46. Vogt) – Kadeřábek, Prömel, Grillitsch (71. Justvan), Stiller (84. Bischof), Bülter – Bebou (84. Beier), Kramarić. Hosté: Atubolu – Kübler, Ginter, Lienhart, Günter (C) (90+1. Sildillia) – Sallai (84. Doan), Röhl (74. Keitel), Eggestein, Grifo (90+1. Weißhaupt) – Gregoritsch (84. Gulde), Höler. Náhradníci Domácí: Akpoguma, Becker, Beier, Bischof, Justvan, Philipp, Samassékou, Skov, Vogt Hosté: Doan, Gulde, Keitel, Müller, Schlotterbeck, Schmidt, Sildillia, Weißhaupt, Breunig Karty Hosté: Lienhart Rozhodčí Jablonski – Thielert, Koslowski Stadion PreZero Arena. Sinsheim

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24. Frimpong, 35. Tah, 64. Wirtz Hosté: 39. Olmo, 71. Openda Sestavy Domácí: Hrádecký (C) – Kossounou, Tah, Tapsoba – Frimpong (78. Arthur), Palacios, Xhaka, Grimaldo – J. Hofmann (89. Hložek), Wirtz (75. Andrich) – Boniface (89. Amiri). Hosté: Blaswich – Henrichs, Simakan, Orbán (C), Raum – Simons (62. Kampl), Seiwald (62. Lukeba), X. Schlager (84. Carvalho), Werner (62. Poulsen) – Openda (75. Forsberg), Olmo. Náhradníci Domácí: Kovář, Arthur, Fosu-Mensah, Andrich, Amiri, Mbamba, Puerta, Hložek, Münz Hosté: Zingerle, Klostermann, Lukeba, Forsberg, Baumgartner, Carvalho, Kampl, Poulsen, Novoa Karty Domácí: Boniface Hosté: Seiwald, Lukeba Rozhodčí Brych – Siewer, Wessel. Stadion BayArena, Leverkusen

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29. Rexhbecaj, 41. Bauer, 45+6. Michel, 76. Vargas Hosté: 13. Itakura, 27. Čvančara, 37. Ngoumou, 90+7. Čvančara Sestavy Domácí: Dahmen – Valentin, Bauer, Uduokhai, Engels – Rexhbecaj, Dorsch (90+1. Breithaupt), Berisha (59. Beljo), Vargas – Demirović (C) (71. Tietz), Michel (71. Jensen). Hosté: Omlin (C) – Scally, Itakura (75. Friedrich), Wöber, Netz (86. Borges Sanches) – Weigl, Neuhaus (89. Reitz) – Honorat, Pléa (75. Hack), Ngoumou (86. Ranos) – Čvančara. Náhradníci Domácí: Koubek, Beljo, Breithaupt, Tietz, Jensen, Winther, Mbuku, Kömür, Čolina Hosté: Nicolas, Chiarodia, Friedrich, Herrmann, Jantschke, Hack, Reitz, Ranos, Borges Sanches Karty Domácí: Dorsch Hosté: Čvančara, Neuhaus Rozhodčí Schlager – Waschitzki, Blos Stadion WWK Arena, Augsburg

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18. Guirassy, 38. Zagadou, 59. Silas, 67. Silas, 77. Guirassy Hosté: Sestavy Domácí: Nübel – Stenzel (78. Massimo), Anton (C), Zagadou, Itó (78. Sosa) – Millot, Karazor (78. Egloff) – Silas (78. Leweling), Džong Woo-jong, Führich – Guirassy (83. Milošević). Hosté: Riemann – Mašović, Orděc, Bernardo – Passlack, Losilla (C) (80. Loosli), Stöger (69. Osterhage), Wittek – Asano (68. Daschner), Antwi-Adjei (65. Broschinski) – P. Hofmann (46. Zoller). Náhradníci Domácí: Seimen, Sosa, Egloff, Haraguči, Massimo, Leweling, Milošević, Sankoh, Mittelstädt Hosté: Esser, Daschner, Broschinski, Gamboa, Loosli, Osei-Tutu, Osterhage, Soares, Zoller Karty Domácí: Zagadou Hosté: Antwi-Adjei Rozhodčí Siebert – Seidel, Foltyn. Stadion Mercedes-Benz Arena, Stuttgart