Žolík Hložek: třetí gól v sezoně. Kovář na lavičce, návrat Schicka se blíží

Jestli se někdo dobře vyspal do nového bundesligového ročníku, je to družina Xabiho Alonsa v Leverkusenu. Ve třetím kole německé ligy si doma die Werkself smlsli na nováčkovi z Darmstadtu 5:1. Výhru pečetil premiérovým gólem v sezoně náhradník Adam Hložek. Matěj Kovář proseděl zápas mezi náhradníky a Patrik Schick setrvává na marodce, i když se jeho comeback na trávník blíží.

Bayer přes léto nelenil a na přestupovém trhu se činil. Skvěle do týmu zapadl rutinér Jonas Hofmann po příchodu z Mönchengladbachu, což ale zase tolik nepřekvapí. Spekulovalo se však, že by Leverkusen mohl mít problémy v útoku. O Patriku Schickovi bylo namluveno mnoho, takže se nečekalo, že Íránce Sardara Azmúna klub pustí na hostování do AS Řím.

Výborně se však v Německu aklimatizoval Kevin Boniface. Nigerijský bijec na hrotu zaznamenal ve třech bundesligových zápasech dohromady už 4 góly a 2 asistence. V sobotním podvečeru tak byl nejproduktivnějším hráčem soutěže. Proti Darmstadtu při demolici 5:1 se trefil dvakrát a jednou přihrával.

Je to právě útočná posila z belgického St. Gilloise, která stojí v cestě do základu Adamu Hložkovi. Český talent začátek sezony tráví většinou na lavičce. Do zápasu s Darmstadtem se do hry dostal až v 80. minutě za rozhodnutého stavu 4:1. Někdejší kanonýr Sparty si však zlepšil náladu, když o sto osmdesát sekund později pečetil výhru favorita na 5:1 do poloodkryté klece po parádním pasu z křídla dalšího střídajícího žolíka Noaha Mbamby.

Pro českého reprezentanta tato akce znamenala celkově šestý gól v bundeslize a otevřel si střelecký účet v ročníku 2023/24.

Leverkusen se tak vyhřívá na prvním místě tabulky s devíti body po třech zápasech. Je tedy stoprocentní, když v úvodních kolech přemohl 3:2 Lipsko a 3:0 Mönchenhladbach Tomáše Čvančary. Bayer může dostihnout během víkendu bodově už jen duo Bayern Mnichov a Union Berlín.

Renesance týmu, kde v minulosti válela třeba nynější opora Slovácka Michal Kadlec, jde ovšem proti českému triu. Že nehraje Schick, je logické vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. V pátek už byl Schick viděn při individuálním tréninku v BayAreně a během podzimní části fanoušci čekají jeho návrat.

„Nechci nic předpovídat a uspěchat. Byla to dlouhá doba pro něj i pro celý klub, zároveň se pro Patrika jednalo o frustrující část kariéry. Potřebujeme ho zase v plné síle. Jeho kvalita zejména v pokutovém území je nezpochybnitelná. Pro Bayer je důležitým hráčem, takže se těšíme na jeho návrat,“ prohlásil ještě před utkáním s Darmstadtem kouč Xabi Alonso.

A třetí Čech do party? Matěj Kovář se po přestupu z Manchesteru United do brány zatím nepodíval a má těžkého soupeře ve finské klubové ikoně se slovenskými kořeny Lukáši Hrádeckém. Největší šance na základ se tak během léta dávaly právě Hložkovi. Jenže se chytil zmíněný Boniface a Xabi Alonso Hložka neposílá na zelený pažit od úvodního hvizdu ani na křídle.

Po třech zápasech má rodák z Ivančič na pažbě pouze 23 odehraných ligových minut. Předtím rozšířil své gólové konto už v úvodním vystoupení německého poháru. Proti regionální Teutonii Ottensen se trefil dvakrát za 22 minut. Dohromady tak letos Hložek pálil ostrými třikrát za jeden poločas čistého času. V tomto kontextu jde o solidní počin. Rozhodně má však Hložek horší pozici v týmu než před rokem touto dobou.