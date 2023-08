Němci chválí Čvančaru: Gladbach má konečně hrot. Příště proti Leverkusenu

Český forvard po debutu v bundeslize ale úplně spokojený nebyl. „Dali jsme čtyři góly, když dáme čtyři góly venku, měli bychom vyhrát." Bývalý sparťanský útočník nejdříve zvýšil na 2:0 zakončením na bližší tyč. Borussia vedla 2:0, následně i 3:1, náskok však udržet nedokázala. Mohlo být ještě hůř... V posledních vteřinách ale reprezentační útočník proměnil pokutový kop a zajistil Mönchengladbachu bod.

Ačkoliv Čvančara disponuje výbornými fyzickými parametry, rychlostí a mrštností, bojovat s čipernými obranci Augsburgu pro něj nebylo snadné. „Celou dobu jsem se trápil s obranou Augsburgu a bylo nesmírně těžké vyhrávat osobní souboje," vzkázal na vrub defenzivy soupeře.

Přeci jen skok do bundesligy není procházka růžovou zahradou. Čvančara si bude muset na tvrdost soutěže zvykat. Náročnost německé nejvyšší soutěže je oproti FORTUNA:LIZE diametrálně odlišná. „Je to tady mnohem tvrdší, ale tento styl hry mi vyhovuje, nevadí mi jít do soubojů, jsem na to připravený," řekl sebevědomě urostlý útočník, který byl vyhlášen hráčem zápasu.

Co se týče statistik, tak na soupeřovu branku vystřelil celkem pětkrát, což je nejvíce ze všech hráčů v zápase.

Historické okénko: Tomáš Čvančara je teprve druhým hráčem, který při svém debutu v bundeslize za Mönchengladbach dokázal skóroval vícekrát – předtím to dokázal pouze Peter Meyer v roce 1967, kdy vstřelil hattrick proti Schalke.

Lepší vstup do německé nejvyšší soutěže z českých fotbalistů pamatuje pouze Martin Fenin, který v roce 2008 v dresu Frankfurtu sestřelil Herthu Berlín hattrickem.

V sobotu v 18:30 se střetně Čvančarův Gladbach s Leverkusenem, kde působí trio Čechů – Adam Hložek, Patrik Schick a Matěj Kovář. Naváže útočník na senzační výkon z úvodního kola?