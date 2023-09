Leverkusen vyválčil v obřím dramatu na Bayernu bod, Češi paběrkují

To nejlepší německá bundesliga ve 4. kole naservírovala už v pátek, kdy na hřiště Bayernu Mnichov přicestoval Bayer Leverkusen. Nešlo ale jen o víkendový předkrm. V Allianz Areně se podával i hlavní chod a dezert. Po oboustranně parádní podívané fotbalový bůh zaúřadoval, protože remíza 2:2 byla spravedlivá. Duel však pouze z lavičky sledoval Matěj Kovář, Adam Hložek šel do hry v 90. minutě jako útočný žolík a mohl se radovat z vyrovnání v nastaveném čase Palaciosem přímo na hřišti.

Že z Leverkusenu vyrostl pod rukama Xabiho Alonsa adept na top příčky, potvrzuje lékárnická parta od začátku sezony a do Mnichova si to přijela s Bayernem rozdat s velkým sebevědomím.

Trhlina se však dostavila už v sedmé minutě, kdy po rohovém kopu propadl míč na Harryho Kanea a anglický kanón příliš jednodušších branek v kariéře nedal. Tento měl v bundeslize pořadové číslo čtyři. Bývalého forvarda Tottenhamu přitom neubránil Granit Xhaka, který si tak připomněl angažmá v dresu Arsenalu, kdy v londýnském derby několikrát vytáhlý útočník úřadoval.

Kdo si však myslel, že se Bayer složí, byl na omylu. Alonso evidentně se svým týmem přes letní přípravu zapracoval na defenzivní činnosti, přechodové fázi a hlavně napumpoval do svých svěřenců sebevědomí. Šance se totiž střídaly v podstatě rovnoměrně, možná by bystrý statistik napočítal i více tutovek na straně hostí.

Neuběhla ještě ani půlhodina a bylo vyrovnáno, přímý kop nádhernou trefou proměnil ve srovnání letní přírůstek z Benfiky Alejandro Grimaldo. Byla to rána, za kterou by se nemuseli stydět ani Ronaldo s Messim.

Nadále se zápas odvíjel ve velkém tempu, obrovskou šanci měl znovu Kane, Victo Boniface na druhé straně je snad ani nespočítá, Florian Wirtz v 78. minutě napálil tyč. A pak to přišlo. Když už se zdálo, že by zápas mohl skončit 1:1, přišel žolík Thomase Tuchela. Mathys Tel tentokráte ale jako střídající hráč neskóroval, nýbrž asistoval u vedoucího gólu Leonu Goretzkovi. Allian Arena hřměla, jenže ještě nebyl konec. Do frenetické atmosféry rozjuchaných domácích příznivců konečně Xabi Alonso vyslal i Hložka. Přitom až do 82. minuty španělský stratég střídal pouze jednou, kdy šel na hřiště Exequiel Palacios za Roberta Andricha.

Bayer vše vrhnul do útoku, který přinesl vyrovnávací euforii. Alphonso Davies ve vápně nešťastně trefil Jonase Hoffmana a k penaltovému puntíku se postavil právě specialista na tuto herní situaci Palacios a nedal Ulreichovi šanci.

Infarktový závěr zápasu nebyl příliš dělaný pro osoby trpící nemocemi kardiovaskulárního systému, domácí Bavoři se totiž nechtěli vzdát a v posledních vteřinách die Werkself znovu kapitulovali po standardní situaci, jenže odražený míč poslal do sítě Dayot Upamecano z ofsajdu, francouzský obr se tak hrdinou domácích nestal.

Tím naopak byl kupříkladu zkušený gólman Lukáš Hrádecký, který výrazně k remíze pomohl a pozice Matěje Kováře se příliš nemění. Po pátečním zápase je jasné, že Xabi Alonso má jiné koně, kterým věří. Může se vše změnit s návratem Patrika Schicka? Určitě ano, ale Nigerijec Boniface hraje v novém angažmá skvěle a jistě mu pomáhá i vynikající souhra se zázračným dítětem Leverkusenu Florianem Wirtzem.

V novém ročníku tak nadále platí nepřímá úměra, že výkony Bayeru jdou nahoru, ale Češi u toho chybí.