Famózní Schick! Nasázel hattrick za poločas, ale... Leverkusen dál kraluje

Z českého pohledu přišel Ježíšek do Leverkusenu o čtyři večery dříve. Že je Bayer v zápase proti Bochumi (4:0) favoritem, by řekl každý fotbalový fanoušek, kouč Xabi Alonso se odhodlal nechat na lavičce nigerijského snajpra Victora Boniface. Jenže si hosté oddechnout nemohli. V základu totiž naskočil Patrik Schick. Třikrát české bum a do poločasu bylo jasno, i když…