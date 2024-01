Jurásek mění adresu, z Benfiky míří za Kadeřábkem. Boj o Evropu čeká

David Jurásek po příchodu do Benfiky • Twitter.com / SL Benfica

David Jurásek míří do Hoffenheimu • Koláž iSport.cz

V červenci minulého roku přestupoval David Jurásek ze Slavie do Benfiky za 14 milionů eur (cca 334 mil. korun). Jenže na portugalské adrese nepochodil, za což jistě mohlo i zranění na přelomu srpna a září. Nyní to vypadá, že ofenzivně laděný levý bek rozšíří českou kolonii v bundeslize. Je na odchodu na půlroční hostování s opcí za Pavlem Kadeřábkem do Hoffenheimu.