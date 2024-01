Další zvrat v závěru! Schick pomáhal udolat Lipsko, Hložek se ani nezapotil

V první půli se jednoznačně ukázaly současné limity oslabeného Leverkusenu. Nadále bez afrických hvězd či mladého Brazilce Arthura to nebyl poločas dle „lékárnických“ not. Žádná střela na branku, ani jeden roh. To byla vizitka Schicka a spol. po první půli, byť to ze strany hostů nebyl opticky zase tak mdlý výkon, ale Lipsko hrálo směrem dozadu na své poměry svědomitě.

Domácí si to mohli dovolit, když už se v 7. minutě prosadil po žonglérském čísle ve vápně Xavi Simons. Nizozemský mládenec se připomněl pátým gólem v bundesligové sezoně. Ostatně jednalo se o souboj dvou tvořivých záložníků, o které se uchází Bayern Mnichov. Bavoři mají zálusk kromě Simonse primárně na Floriana Wirtze. Ani jeho pasy však die Werkself nepomáhaly a Schick byl před přestávkou v podstatě neviditelný.

Další ránou pro kouče hostů Xabiho Alonsa pak bylo zranění Jeremieho Frimponga. Klíčový halvbek po půl hodině skončil a přepustil místo Nathanu Tellovi, o kterém se hovořilo, že by taky mohl jet na Africký pohár v dresu Nigérie místo zraněného Victora Bonifaceho, ale nakonec Alonsovi zůstal k dispozici.

O půli se vše zásadně změnilo. Hosté odehráli úplně jiný poločas. Začali tlačit, čehož využil gólem právě střídající Tella. Následně po prachbídném rohu Bayer nechal jít do brejku trio Simons, Dani Olmo a Openda. Posledně jmenovaný překonal Hrádeckého. Lipsko tak znovu vedlo, ale jednalo se o ojedinělý záchvěv.

Když za dalších osm minut znovu srovnalo hlavou kladivo Jonathan Tah, už se Leverkusen z útočné poloviny prakticky nehnul. Schick čekal jako predátor na svou chvíli, ale ta ne a ne přijít. Jednou zakončoval do boční sítě, pak vyzval krásnou přihrávkou k souhře Grimalda, ale Španěl selhal.

Podle prvního poločasu by si na Bayer asi nikdo nevsadil, jenže závěr utkání vypadal zase jako mačkání citrónu. Jenže tentokráte hosté nepřitápěli Augsburgu, ale Lipsku, což se tolik nečekalo. Ochozy Red Bull Areny měly do spokojenosti daleko. Aby toho však nebylo pro Alonsa málo, v posledních desítkách sekund se zranil hrdina utkání v Augsburgu Exequiel Palacios a na plac šel Robert Andrich. Palacios ale nebyl potřeba. Leverkusen totiž znovu po týdnu uštknul v nastavení druhé půle, tentokrát se však z rohu prosadil svým prvním gólem v sezoně napříč soutěžemi Ekvádorec Piero Hincapie.

Tohle prostě jsou titulové momenty. Leverkusen se prosadil hlavní zbraní Lipska, které je v sezoně nejproduktivnějším týmem bundesligy ze standardních situací, a hostující euforie vybuchla naplno.

Že na střídačce zůstal Matěj Kovář? To se čekalo, v bundeslize prostě čeká marně, přes Fina Hrádeckého se do hry nedostává. Trpkou realitou je ale fakt, že až v 93. minutě naskočil do duelu Adam Hložek, který střídal Schicka. Alonso jakoby jasně demonstroval, že Hložek pro něj není hráčem, kterému důvěřuje do vypjatých bitev. Český ofenzivní univerzál dostal prostor proti Augsburgu, nevyužil jej a Ivanu Haškovi se tak ukázat v akci pořádně nemohl.

Tohle byly ještě vydřenější tři body než minulou sobotu, ale Alonso už musí dumat nad tím, jak vlastně postaví základní jedenáctku za týden proti Mönchengladbachu. Tah totiž bude stát kvůli kartám a zdravotní stav Frimponga a Palaciose je v tuto chvíli nejasný.

Přeruší Leverkusen dominanci Bayernu? (NE)závislost na Schickovi i Alonsův styl Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 7. Simons, 56. Openda Hosté: 47. Tella, 63. Tah, 90+1. Hincapié Sestavy Domácí: Blaswich – Simakan (74. Henrichs), Klostermann (C), Lukeba, Raum – Seiwald (74. Kampl), X. Schlager – Olmo (74. Baumgartner), Simons (84. Elmas) – Openda, Šeško (74. Poulsen). Hosté: Hrádecký (C) – Stanišić, Tah, Hincapié – Frimpong (31. Tella), Xhaka, Palacios (88. Andrich), Grimaldo – J. Hofmann, Wirtz – Schick (90+2. Hložek). Náhradníci Domácí: Lenz, Kampl, Elmas, Poulsen, Bitshiabu, Henrichs, Baumgartner, Gulácsi, Eduardo Hosté: Puerta, Hložek, Kovář, Mbamba, Fosu-Mensah, Andrich, Tella, Amiri, Izekor Karty Domácí: Simons, X. Schlager Hosté: Tah, Alonso - trenér, Stanišić, Wirtz Rozhodčí Jöllenbeck – Kempter, Weickenmeier Stadion Red Bull Arena, Lipsko Návštěva 46 529 diváků

Reprezentační záložník Václav Černý skóroval v německé fotbalové lize v druhém utkání za sebou a v 21. kole pomohl Wolfsburgu k remíze 1:1 na hřišti Heidenheimu. V základní sestavě nastoupil i obránce Hoffenheimu Pavel Kadeřábek, jeho tým ale prohrál 2:3 ve Freiburgu.

„Vlci“ přesto v lize potřetí za sebou nezvítězili, krátce před pauzou Heidenheim srovnal po Jenzově vlastním gólu. Wolfsburg je v tabulce desátý o bod a jednu příčku za nováčkem soutěže.

Hoffenheim prohrával ještě v 57. minutě 0:2, po gólech Weghorsta a Beiera ale v 77. minutě srovnal. U druhé branky už nebyl na hřišti Kadeřábek, jenž se žlutou kartou vystřídal po hodině hry. V 82. minutě byl navíc vyloučen Gulde, domácí ale i v oslabení přece jen rozhodli zásluhou Sallaie, který dorazil vlastní neúspěšnou hlavičku. Freiburg udržel před dnešním soupeřem sedmou příčku a odskočil mu na rozdíl čtyř bodů.

Pátý Dortmund zvítězil 4:0 na hřišti předposledního Kolína nad Rýnem. Dvěma góly se na tom podílel nizozemský útočník Malen, se sedmi ligovými zásahy nový nejlepší střelec týmu.

Bochum se domácí výhrou 1:0 nad třetím Stuttgartem posunula na 12. příčku. Jediný gól vstřelil v 50. minutě slovenský křídelník Bero. Stuttgart, kterému kvůli účasti na africkém Poháru národů chyběl druhý nejlepší ligový střelec Guirassy, prohrál potřetí z posledních čtyř utkání.

Začátek druhé půle se zdržel asi o 40 minut, protože fanoušci hostů blokovali vlajkami a transparenty únikové východy ze sektoru. Po prodloužené poločasové pauze se ale nakonec duel dohrál.

Výsledky 18. kola Bundesligy

Darmstadt - Eintracht Frankfurt 2:2

Branky: 61. Justvan, 90.+5 Vilhelmsson - 33. Nkounkou, 51. Knauff

Freiburg - Hoffenheim 3:2

Branky: 37. Höler, 55. Grifo, 85. Sallai - 57. Weghorst, 77. Beier

Heidenheim - Wolfsburg 1:1

Branky: 45.+2 vlastní Jenz - 7. Černý

Kolín nad Rýnem - Dortmund 0:4

Branky: 12. a 61. Malen, 58. Füllkrug z pen., 90. Moukoko

Bochum - Stuttgart 1:0

Branka: 50. Bero

Lipsko - Leverkusen 2:3

Branky: 7. Simons, 56. Openda - 47. Tella, 63. Tah, 90+1. Hincapie