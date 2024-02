Proč Češi nehrají? Jde o (ne)pohyb bez míče, Schickovi ho vyčítal už Hřebík

Pro nového kouče českého celku jde před letním EURO o varovný signál: reprezentačního útočníka číslo jedna si klubový trenér nedovolil nasadit do nejtěžšího utkání. A jeho kamaráda jakbysmet. Klíčová otázka zní: Proč tomu tak je?

Abychom na ni uměli odpovědět, musíme se vrátit k jedné příhodě, kterou Patrik Schick nejspíš dodnes považuje za křivdu. Popsal ji v rozhovoru pro magazín Reportér:

„Se starším dorostem Sparty jsme hráli zápas v Jablonci, výsledek tři nula, já dal dva góly, jeden krásně do šibenice, takže spokojenost a všichni vysmátí. Za dvě hodiny jsme přijeli do našeho centra na Strahově a tam si mě do kanceláře zavolali sportovní ředitel Jaroslav Hřebík a trenér Martin Hašek…. Měli už připravené video z Jablonce a sestříhané moje akce. Začali s tím, že nebojuju, nevracím se do obrany, nepracuju pro tým. Že prý mám pověsit kopačky na hřebík, protože moje kariéra nesměřuje k profíkům, ale do kytek, a že vlastně vůbec nechápou, proč ve mně lidi vidí takovej talent“.

Samozřejmě že tehdy ve sparťanské akademii nepracovali diletanti, kteří by neuměli rozpoznat