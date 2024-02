Tuchel nemusí vydržet ani do léta, říká kritik. Bayern má jít po Alonsovi

Thomas Tuchel do příští sezony Bayern nepovede • ČTK / AP / Matthias Schrader

A je to venku. Thomas Tuchel po sezoně nebude pokračovat jako trenér fotbalistů Bayernu Mnichov. Po sérii špatných výsledků a výrazné ztrátě na první Leverkusen bude bavorský gigant hledat jeho nástupce. O Tuchelově pozici se v posledních týdnech hojně spekulovalo, když Bayern předváděl neuspokojivé výkony.

Původně měl Tuchelovi vypršet kontrakt až k poslednímu červnu 2025. Cesty Bayernu a německého kouče se však rozdělí o rok dříve. Jak stojí na webových stránkách úřadujícího mistra, je toto rozhodnutí výsledkem oboustranné shody, přitom ještě po prohraném zápase v Bochumi se Tuchel i generální ředitel klubu Jan-Christian Dreesen dušovali, že trenér má v Allianz Areně nadále silnou pozici. Po čtyřech dnech se situace vyvinula jinak a Tuchelovo manželství s Bayernem evidentně nebylo tak pevné, jak se oba snažili veřejnosti namluvit.

„V klidné a otevřené diskusi jsme dospěli k rozhodnutí ukončit náš pracovní vztah už letos v létě. Naším cílem je vývoj klubové identity s novým trenérem pro sezónu 2024/25. Do té doby je každý jednotlivec výslovně vyzván, aby v Lize mistrů a bundeslize dosahoval maximálních možných výsledků. V tomto ohledu také výslovně vybízím tým k odpovědnosti. Konkrétně mám na mysli Ligu mistrů po prohře 0:1 v prvním utkání na hřišti Lazia. Vedení klubu je přesvědčeno, že v zaplněné Allianz Areně s našimi fanoušky za zády dojdeme až do čtvrtfinále,“ nechal se slyšet Dreesen.

Právě zmíněnou prohru s Laziem orámoval krach ve šlágru bundesligy proti Bayeru Leverkusen, ve kterém Mnichovští padli 0:3. Dokonání černého období pak znamenala porážka od Bochumi 2:3 a šarvátka jedné z ikon klubu Joshuy Kimmicha s Tuchelovým asistentem Zsoltem Löwem v útrobách stadionu.

Nejde však jen o tyto události. Na podzim třeba Bayern ostudně vypadl z domácího poháru s třetiligovým Saarbrückenem. Navíc opakovaně dochází ke kritice atraktivity hry, kdy Tuchel nedokáže reagovat na průběh zápasu.

Ven taky prosákly spekulace, že v kabině nejsou hráči jednotní. Tam hledejme hlavní důvody, proč si bývalý kouč Chelsea či PSG po sezoně sbalí kufry. Je v tomto ohledu už třetím trenérem některého z evropských velkoklubů, který oznámil po sezoně konec ve svém stávajícím působišti. Před ním to byli Jürgen Klopp v Liverpoolu a Xavi v Barceloně.

Nutno však dodat, že v případě Tuchela jde spíše o konec, který se očekával. „Dohodli jsme se, že na konci této sezony ukončíme naši pracovní spolupráci. Do té doby samozřejmě budu se svým trenérským štábem nadále dělat vše pro to, abychom dosáhli maximálního úspěchu,“ sdělil Tuchel prostřednictvím svého zaměstnavatele.

K událostem v Bayernu se vyjádřil i přední Tuchelův kritik Lothar Matthäus. „Nejrozumnější rozhodnutí, které mohli udělat. Teď už neexistují výmluvy. Obě strany se s tím vyrovnají, nikdo neztratí tvář. Zároveň si myslím, že toto rozhodnutí nemusí znamenat, že Tuchel sezonu jako trenér dokončí. Stále může dojít k předčasnému rozchodu. Je tu naděje, že tohle všechno bude mít pozitivní dopad na tým.“

Mistr světa 1990 zároveň zopakoval, koho by se měl Bayern pokusit získat. „Musí se zajímat o Xabiho Alonsa. Kdyby se o něj aspoň nepokusili, bude to další chyba. Práce v Mnichově by pro něj znamenala mnohem lepší výchozí pozici než v Liverpoolu po opěvovaném Jürgenu Kloppovi,“ má jasno Matthäus.

Nejhorší výsledky Bayernu od podzimu 2023:

Bayern 0:3 Lipsko – německý Superpohár

Saarbrücken 2:1 Bayern – 1/16-finále DFB Pokalu

Frankurt 5:1 Bayern – bundesliga

Bayern 0:1 Brémy – bundesliga

Leverkusen 3:0 Bayern – bundesliga

Lazio Řím 1:0 Bayern – osmifinále Ligy mistrů

Bochum 3:2 Bayern – bundesliga