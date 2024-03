Leverkusen - Hoffenheim 2:1. Další super obrat Bayeru, rozhodl Schick

To byl zase obrat! Lídr německé fotbalové ligy Leverkusen v závěru otočil domácí duel s Hoffenheimem a vyhrál 2:1. Rozhodl o tom v první nastavené minutě Patrik Schick a pátým gólem v sezoně prodloužil sérii ligových vítězství Bayeru na osm zápasů. Adam Hložek a Matěj Kovář zůstali na lavičce Leverkusenu, David Jurásek i Pavel Kadeřábek odehráli v týmu soupeře celé utkání.

Leverkusen byl od začátku lepší, ale v 33. minutě se hosté po ojedinělém brejku dostali do vedení zásluhou Beiera. Domácí měli dál výraznou převahu, ale obrat se jim povedl až v úplné koncovce. Nejprve v 88. minutě srovnal Andrich a vzápětí Schick usměrnil z malého vápna do brány centr. V březnu to byl už jeho čtvrtý gól v nastaveném čase. Tři dal po vypršení základní hrací doby ve dvou zápasech s Karabachem v osmifinále Evropské ligy.

Hráči Bayeru oslavili vítězně páteční oznámení trenéra Xabiho Alonsa o pokračování v angažmá. Leverkusen prodloužil sérii neporazitelnosti na 39 zápasů a v čele tabulky má třináctibodový náskok na druhý Bayern Mnichov, který se večer utká s Borussií Dortmund.

Uzdravený Tomáš Čvančara poprvé od 20. prosince nastoupil k ligovému zápasu za Mönchengladbach, domácí prohře 0:3 s Freiburgem ale nezabránil. Český útočník v 62. minutě vystřídal Siebatcheua a odehrál 29 minut. Sedmý Freiburg ztrácí na pohárové příčky pět bodů. Třináctá Borussia počtvrté v řadě nezvítězila, na sestupové pásmo má osmibodový náskok.

Brémy doma podlehly Wolfsburgu 0:2. Jiří Pavlenka zůstal na lavičce Werderu, stejně tak Václav Černý za vítěze do hry nezasáhl.

Frankfurt doma remizoval s Unionem 0:0, Alex Král zůstal mezi náhradníky berlínských hostů.

Také Lipsko doma hrálo s Mohučí bez branek. Dortmund jej může vystřídat na čtvrtém místě, pokud večer v Mnichově uhraje alespoň bod.

Německá fotbalová liga - 27. kolo:

Brémy - Wolfsburg 0:2

Branky: 45.+4 Lacroix, 84. Majer

Eintracht Frankfurt - Union Berlín 0:0

Leverkusen - Hoffenheim 2:1

Branky: 88. Andrich, 90.+1 Schick - 33. Beier

Lipsko - Mohuč 0:0

Mönchengladbach - Freiburg 0:3

Branky: 7. Gregoritsch, 47. Röhl, 58. Doan

18:30 Bayern Mnichov - Dortmund.