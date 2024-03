Bayer je díky Schickovi tři kroky od titulu. Tuchel: Rozhodnuto, gratuluji

Specialista mezi specialisty. To je Patrik Schick. Český hroťák v březnu již počtvrté skóroval v nastaveném čase. Proti Hoffenheimu si v 90+2. minutě skvěle našel střílený centr Nathana Telly a před zraky Pavla Kadeřábka dokonal obrat Leverkusenu na 2:1.

„Byl bych raději, kdybychom skórovali už dříve, ale dobře víme, že nám to v závěrech zápasů sedí. Abych byl upřímný, měl jsem za to, že jsem stál v ofsajdu a nebyl jsem si vůbec jistý, že gól uznají,“ hodnotil svou trefu Schick. Srovnání Bayeru přitom přišlo jen o čtyři minuty dříve. Celkově dokázal letos již posedmé udeřit po vypršení devadesáti minut.

Xabi Alonso díky tomu stylově oslavil své pokračování na lavičce „Werkself“ i pro příští sezonu. „Byl to pro mě unikátní zápas. Jsem hlavně rád za fanoušky, s nimiž máme velice silné emoční propojení a sehráli velkou roli v obratu i mém rozhodnutí zde zůstat pro příští sezonu,“ pochvaloval si Španěl.

Německý rekord nadále bobtná. Leverkusen nyní překonal primát Bayernu Mnichov z let 2019 až 2020 už o 7 utkání, když neprohrál již 39 soutěžních zápasů v řadě. Na Bayer si nepřišli ani přemožitelé Bavorů z před čtyř let, kteří si na utnutí další série věřili. V jejich dresu odehráli celé utkání Pavel Kadeřábek i David Jurásek.

To Dortmund v očekávaném Der Klassiker utnul několikaleté trápení v Allianz Aréně. BVB díky brankám Karima Adeyemiho a Juliana Ryersona pokořilo Bayern 2:0 a po devíti ligových porážkách v řadě si ze hřiště Bayernu odvezlo tři body.

„Jsme opravdu zklamaní z toho, co jsme předvedli. Repre pauza nám evidentně moc nesedla. Že dal Leverkusen opět gól v samotném závěru, když už to vypadalo, že konečně ztratí, nám taky zrovna nepřidalo. Nejsem žádný matematik, ale vím, že teoreticky titul stále získat můžeme, i když je to zcela nereálné,“ hlesl zkušený Thomas Müller.

Jeho spoluhráč, Joshua Kimmich, byl ještě ostřejší.

„Nechápu, jak můžeme v takovém zápase předvést to, co jsme předvedli. Je to pro mě zcela nepochopitelné. Druhou půli jsme hráli jak při přáteláku. Jako kdyby o nic nešlo. My, hráči, se musíme sami sebe ptát, co musíme udělat lépe. Takhle hrát nejde,“ soptil zástupce kapitána.

Jelikož Leverkusenu nyní stačí získat v závěrečných sedmi kolech pouhých devět bodů k jistotě zisku prvního titulu v historii klubu, rozhodl se Thomas Tuchel rivalům poblahopřát již nyní. „Je rozhodnuto. Gratuluji Bayeru Leverkusen. Z hráčů jsem dnes vůbec necítil týmového ducha ani nadšení pro hru,“ nechápal slabý výkon kouč Bavorů, jemuž třináctibodová ztráta přijde nedostižná.

I pokud by Bayer v závěru sezony zcela zkolaboval, má již nyní zajištěn postup do Ligy mistrů a se ziskem 73 bodů vyrovnal klubový rekord ze sezony 1999/2000. Rovněž už teď má Leverkusen více bodů, než kolik měl Bayer v loňském, mistrovském ročníku.