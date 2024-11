Schick dál září! Je nejlepší český střelec v TOP ligách. Dortmund - Bayern 1:1

Bayern remizoval na hřišti Dortmundu 1:1. Hrozící první porážku mnichovského týmu odvrátil pět minut před koncem Jamal Musiala.

Leverkusen otevřel skóre už ve druhé minutě, rychlý brejk zakončil Frimpong. Domácí odpověděli v závěru úvodní půlhodiny zásluhou Korejce Čong U-jonga. Schick rozhodl zápas v 71. minutě. Střídající Wirtz jej přesným centrem našel ve vápně a český útočník se prosadil hrudníkem.

Schick navázal na hattrick z minulého kola a na přesný zásah v úterním zápase Ligy mistrů proti Salcburku. V bundeslize se prosadil ve třetím zápase v řadě a celkem má v tomto ročníku soutěže na kontě pět branek.

„Dostávám víc příležitostí a pak je samozřejmě snazší dávat góly. Florian Wirtz je neuvěřitelný hráč, přihrál mi to velmi, velmi dobře. Je to rozdílový hráč,“ pochvaloval si Schick, jenž se většího herního vytížení a návratu do základní sestavy dočkal po zranění nigerijského útočníka Victora Bonifacea. „Nedělám nic zvláštního oproti dřívějšku. Snažím se tvrdě pracovat, jsem v dobré formě a cítím se výborně,“ dodal český reprezentant.

Jeho přínos ocenil kapitán Lukas Hradecky. „Boniface i Schick jsou pro tým důležití. Mám radost z obou, když skórují - a teď je to na Patrikovi. Vepředu si vede skvěle,“ pochválil českého kanonýra finský brankář.

Dortmund v 17. minutě přišel o zraněného obránce Antona, ale o deset minut později potěšil domácí fanoušky gólem záložník Gittens. Bayern inkasoval po sedmi soutěžních zápasech. Záhy navíc přišel o kanonýra Kanea, jenž se při střídání držel za pravé stehno. Pět minut před koncem vyrovnal Musiala, čímž přerušil šestizápasovou domácí ligovou vítěznou sérii Borussie.

Bayern má na druhý Frankfurt, jenž v neděli zavítá do Heidenheimu, sedmibodový náskok. Dortmund zůstal na pátém místě, na pozice zajišťující kvalifikaci do Ligy mistrů ztrácí bod.

Leverkusen díky výhře nad Unionem v tabulce vystřídal na třetím místě Lipsko, které doma prohrálo s Wolfsburgem vysoko 1:5 a ztratilo body už počtvrté v řadě. Hosté vedli po úvodní čtvrthodině už 3:0, dvakrát se trefil Alžířan Amúra. Wolfsburg vyhrál potřetí za sebou a posunul se na sedmé místo.

Šestý Freiburg utnul čtyřzápasovou sérii bez výhry a porazil Mönchengladbach 3:1. Dva góly dal Höler. Tomáš Čvančara za poražené nastoupil v 78. minutě. Borussia prohrála po pěti zápasech a v tabulce je devátá.

Bundesliga - 12. kolo:

Augsburg - Bochum 1:0

Branka: 38. Tietz z pen.

Brémy - Stuttgart 2:2

Branky: 6. Njinmah, 76. Stage - 20. a 85. Demirovič.

Freiburg - Mönchengladbach 3:1

Branky: 41. a 63. Höler, 49. Doan - 61. Kleindienst.

Lipsko - Wolfsburg 1:5

Branky: 82. Orbán - 4. a 16. Amúra, 5. Tomás, 64. Maehle, 90.+1 Behrens.

Union Berlín - Leverkusen 1:2

Branky: 29. Čong U-jong - 2. Frimpong, 71. Schick.

Dortmund - Bayern Mnichov 1:1

Branky: 27. Gittens - 85. Musiala.

