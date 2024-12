Vracel se do formy, přišlo zranění. Kouč o Schickovi: Nevypadá to dobře

Do hry nastoupil až ve druhém poločase a už za 15 minut ze hřiště zase odcházel. Patrik Schick si v pohárovém zápase proti Bayernu poranil lýtko a dost možná vynechá příštích pár zápasů. „Nevypadá to dobře. Musíme počkat a uvidíme,“ řekl po zápase trenér Leverkusenu Xabi Alonso, jehož tým v osmifinále německého poháru porazil Bayern 1:0.

Český útočník se dostal do fantastické formy. V posledních čtyřech zápasech za Leverkusen nasázel hned šest gólů a stal se znovu klíčovým hráčem týmu. Jeho slibný rozjezd ale může opět přibrzdit zranění. „Patrika zabolelo v lýtku. Teď probíhá vyšetření,“ sdělil po postupu Alonso. Mělo by jít o podobné zranění, kvůli kterému Schick v létě na mistrovství Evropy nedohrál zápas proti Gruzii a chyběl i v souboji s Tureckem.

Už do utkání s Bayernem ale nenastupoval hvězdný útočník ve stoprocentním stavu. O tři dny dřív si odnesl šrám ze zápasu proti Unionu Berlín. „Dostal jsem ránu do stehna, ale momentálně víc nedokážu říct,“ sdělil poraněný Schick pro Bild.

To nakonec jeho spoluhráči dotáhli do vítězného konce. O hubeném vítězství Leverkusenu 1:0 rozhodl hlavou Nathan Tella, který nahradil právě zraněného Schicka. „Nathan zatím není známý jako velký hlavičkář. Tohle se dobře naučil od Schickiho na tréninku. Ten to takhle taky zakončuje,“ popsal pro Kicker jediný gól sportovní ředitel Bayeru Simon Rolfes.

Sportovní ředitel je optimistický

A přidal také optimistický pohled ke zranění českého střelce. „Hned jak něco ucítil, tak opustil hřiště. Doufáme, že to není nic vážného, ale to je jen moje diagnóza,“ komentoval Rolfes. Start Schicka v dalším utkání proti St. Pauli je ovšem minimálně v ohrožení.

Kromě něj navíc Leverkusenu aktuálně chybí i další ofenzivní eso Victor Boniface. I bez nich si ale mužstvo Xabiho Alonsa dokázalo poradit s rozjetým Bayernem a postoupit do čtvrtfinále německého poháru. „Jsem na tým velmi hrdý. Někdy nezáleží na tom, jak vyhrajete. Důležité je, že vyhrajete. Bayern obvykle své soupeře úplně zničí, takže to bylo pro hráče hodně těžké,“ chválil své svěřence španělský kouč.

Výborně si počínal mimo jiné i český brankář Matěj Kovář, který vynuloval aktuálního lídra německé ligy. Pravda, jeho bránu ohrozili soupeři jen dvěma pokusy, ale čisté konto proti Bayernu Mnichov rozhodně není malý úspěch.