Schick v Hamburku otevřel skóre po půlhodině, kdy hlavou usměrnil do branky Grimaldův centr. St. Pauli do druhého poločasu vstoupilo aktivněji a mělo více ze hry, v 74. minutě i vyrovnalo, jenže Guilavoguiho gól neplatil pro předcházející hru rukou. Naplno se tak domácí radovali až o čtyři minuty později. Hradeckým vyražený míč po volném kopu Sinaniho do sítě dotlačil Boukhalfa.

St. Pauli neprohrálo potřetí v řadě a získalo další důležité body do boje o záchranu. Ze 14. místa má na barážovou příčku náskok osmi bodů a na místa znamenající přímý sestup ještě o dva body více. Bayer prodloužil sérii bez prohry na hřištích soupeřů. Svěřenci Xabiho Alonsa venku neprohráli už 32 utkání a k vyrovnání ligového rekordu, který drží Bayern, jim chybí jeden zápas.

Frankfurt mohl těšit alespoň návrat brankáře Trappa, jenž se mezi tyče postavil poprvé od 9. března. Od té doby jej trápilo zranění holeně. Největší šanci zápasu měl v 54. minutě obránce hostů Zesiger, jehož tečovaný pokus skončil na tyči.

Eintracht je třetí, Lipsko na něj ztrácí tři body, Freiburg čtyři a Mohuč pět. Augsburgu se naopak pohárové příčky vzdalují: potřetí z posledních čtyř kol nezvítězil a na Mohuč má čtyřbodové manko.

Mönchengladbach poslal v Dortmundu ve 24. minutě do vedení Itakura. Domácí ale stačili třemi góly během deseti minut utkání otočit ještě do poločasu. V 41. minutě srovnal 16. ligovým gólem Guirassy a na týmového nejlepšího střelce záhy navázali Nmecha a Svensson. Reprezentant Guineje je v ligové tabulce střelců na třetím místě o dva góly za Patrikem Schickem a o osm za Kanem z Bayernu Mnichov.

Hosté ve druhém poločase zvládli už jen snížit Stögerovou penaltou. Pro BVB to byl čtvrtý ligový zápas v řadě bez porážky. Naopak „Gladbach“ už 11 zápasů v Dortmundu nevyhrál.

Bundesliga - 30. kolo:

Augsburg - Frankfurt 0:0.

Dortmund - Mönchengladbach 3:2

Branky: 41. Guirassy, 44. Nmecha, 45.+5 Svensson - 24. Itakura, 56. Stöger z pen.

St. Pauli - Leverkusen 1:1

Branky: 78. Boukhalfa - 32. Schick.