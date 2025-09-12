ONLINE: Leverkusen - Frankfurt 2:1. Schick se trefil z penalty, domácí poprvé pod novým koučem
V páteční předehrávce třetího kola německé nejvyšší fotbalové ligy hraje Bayer Leverkusen s Eintrachtem Frankfurt. Za domácí nastupuje na hrotu český útočník Patrik Schick. Leverkusen hraje poprvé pod novým trenérem Kasper Hjulmand, který na lavičce vystřídal po dvou ligových kolech Erika ten Haga. Utkání sledujte od 20.30 ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|2
Frankfurt
|2
|2
|0
|0
|7:2
|6
|3
Köln
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|4
Dortmund
|2
|1
|1
|0
|6:3
|4
|5
St. Pauli
|2
|1
|1
|0
|5:3
|4
|6
Wolfsburg
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|7
Augsburg
|2
|1
|0
|1
|5:4
|3
|8
Stuttgart
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|9
Hoffenheim
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|10
Union Berlin
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|11
Lipsko
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|12
Leverkusen
|2
|0
|1
|1
|4:5
|1
|13
Mainz
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|14
Mönchengladbach
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|15
Hamburger
|2
|0
|1
|1
|0:2
|1
|16
Werder
|2
|0
|1
|1
|4:7
|1
|17
Heidenheim
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|18
Freiburg
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup