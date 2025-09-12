Předplatné

ONLINE: Leverkusen - Frankfurt 2:1. Schick se trefil z penalty, domácí poprvé pod novým koučem

Patrik Schick během utkání proti Hoffenheim
Patrik Schick během utkání proti HoffenheimZdroj: Profimedia
Patrik Schick vstřelil na hřišti Brém dva góly, ale Leverkusen přišel o nadějné vedení
Patrick Schick se raduje z prvního gólu v dresu Leverkusenu na startu nové sezony
Německo - Bundesliga
V páteční předehrávce třetího kola německé nejvyšší fotbalové ligy hraje Bayer Leverkusen s Eintrachtem Frankfurt. Za domácí nastupuje na hrotu český útočník Patrik Schick. Leverkusen hraje poprvé pod novým trenérem Kasper Hjulmand, který na lavičce vystřídal po dvou ligových kolech Erika ten Haga. Utkání sledujte od 20.30 ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern22009:26
2Frankfurt22007:26
3Köln22005:16
4Dortmund21106:34
5St. Pauli21105:34
6Wolfsburg21104:24
7Augsburg21015:43
8Stuttgart21012:23
9Hoffenheim21013:43
10Union Berlin21012:43
11Lipsko21012:63
12Leverkusen20114:51
13Mainz20111:21
14Mönchengladbach20110:11
15Hamburger20110:21
16Werder20114:71
17Heidenheim20021:50
18Freiburg20022:70
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

