První dotek jako trampolína. Bolt čelí kritice, smlouvu pořád nemá

Osminásobný olympijský vítěz a bývalý vynikající sprinter se začal v Austrálii připravovat na konci srpna. Téměř dva měsíce trénoval s mužstvem Central Coast, v generálce na začátek ligy dokonce nastoupil v základní sestavě a vstřelil dva góly. Že by zase ukázal, jak výjimečným sportovcem je?

Vypadalo to tak, teď se ale jeho nová kariéra zasekla. Bolt totiž nepřijal nabídku smlouvy, s australským celkem se nedohodl na výši platu. Zatímco klub nabízel 150 tisíc dolarů ročně, Jamajčan požadoval tři miliony. „S jeho manažery se snažíme jednat, ale bez finanční pomoci třetí strany je nepravděpodobné, že se dohodneme,“ uvedli Mariners v tiskovém prohlášení. Bolt tak s týmem aktuálně nemůže ani trénovat, před pár dny navíc odmítl také nabídku maltské Valletty.

A do toho se objevují i první kritické hlasy. „Nebude schopný se prosadit. Ukázal, že má trochu potenciál, ale je to kopnutí do zubů všem profesionálům, kteří v lize hrají,“ rýpl si do něj Andy Keogh, třicetinásobný irský reprezentant, jenž v Austrálii hraje za Perth Glory. „Je hezké, že A-League díky němu má pozornost, ovšem nic pro mě to není,“ dodal Keogh.

Dvaatřicetiletý Ir zároveň míní, že angažování Bolta sice může představovat zajímavou možnost z marketingového hlediska, z toho fotbalového jde ale spíš o absurdní záležitost. „Jestli si někdo v klubu skutečně myslí, že Bolt může na hřišti být přínosem, nejsem si jistý, zda je ve své pozici oprávněně,“ doplnil Keogh s tím, že první dotyk dvojnásobného světového rekordmana s míčem mu připomíná trampolínu.

Bolt tak aktuálně čeká, zda se najde sponzor, který by Central Coast pomohl splnit jeho platové požadavky. Podle trenéra Mariners Mika Mulveyho se však situace zatím nijak neposunula. „V tréninku není a já se soustředím jen na hráče, které mám k dispozici. Teď je prioritou sobotní zápas,“ řekl Mulvey na páteční tiskové konferenci.

Australská liga má za sebou jen úvodní kolo, Central Coast bez Bolta remizovali v Brisbane 1:1. Zapojí se Jamajčan v průběhu sezony?