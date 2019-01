Kobra je tady! Fanoušci na letišti, Ondrášek je v Dallasu za hvězdu | iSport.cz

I když Ondrášek podepsal smlouvu s americkým týmem FC Dallas už 18. prosince, do USA se vydal na předsezonní přípravu až v polovině ledna. Lukrativní zámořské angažmá mu vynesla famózní forma v polské Wisle Krakow, za kterou vstřelil v 19 podzimních ligových zápasech hned 11 branek, a klub, jenž se v současnosti nachází ve velkých finančních potížích, ho musel chtě nechtě pustit do Spojených států po konci smlouvy, která Ondráškovi vypršela koncem roku.

Jelikož Dallas v uplynulé sezoně vypadl už v prvním kole play off západní konference tamní soutěže Major League Soccer, vyhlíželi kýženou posilu do útoku na letišti v Dallasu nedočkaví fanoušci, kterých se sešlo hned několik desítek a český fotbalista jim ochotně rozdal pár autogramů a fotek. „Je to tu velmi hezké. Jsem rád, že jsem konečně tady a těším se na klub, spoluhráče a město,“ uvedl Ondrášek pro klubový web.

Mezi fanoušky na sociálních sítích okamžitě rezonovala Ondráškova přezdívka kobra, kterou získal díky výraznému tetování hada na zádech. Ondrášek také prozradil, s kým přesun do Texasu konzultoval: „Před přestupem sem jsem mluvil s hokejistou Martinem Hanzalem, který hrál za místní Stars. Porozhlédnu se kolem, ale myslím, že se mi to tady bude líbit.“