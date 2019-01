Hořká ligová premiéra. Vaněčka sepsul kouč: Jako by nebyl na hřišti! | iSport.cz

V poháru proti Livingstonu mu to vyšlo. Přihrál na jediný gól zápasu a se spoluhráči z Hearts slavil postup. Ligová premiéra se ale Davidu Vaněčkovi nepovedla. Fotbalista, který se do Skotska přesunul z Teplic, byl střídán už ve 34. minutě Stevenem MacLeanem.

Poslední kapkou byla zbytečná žlutá karta. Svým výkonem vytáhlý fotbalisty kouče Craiga Leveina zklamal. „Jsem trochu rozčilený, že se nedostal do lepší pohody. Vypadalo to, jako by nebyl na hřišti. Nehrál dobře. Bude muset ještě hodně pracovat, aby se dostal do správné fyzické kondice, kterou požadujeme,“ uvedl směrem k Vaněčkovi trenér Hearts.

Levein také poukázal na to, že český útočník zbytečně ztrácel míče, což připsal tomu, že od listopadu nehrál. Přičemž v Teplicích zaznamenal na podzim sedm gólů. „Měl dlouhou pauzu, připojil se k nám v tréninkovém centru a herní přestávka na něm byla znát. Nasadili jsme ho do zápasu, abychom zjistili, jak na tom je. Nyní nezbývá než věřit, že se do co nejrychleji dostane do herní pohody a formy,“ doufá kouč.

„Myslel jsem, že bude mít více energie. Ale samozřejmě na jeho fyzické kondici zapracujeme,“ dodal.

V době Vaněčkova střídání Hearts prohrávali 0:1. Krátce na to vyrovnal Olly Lee, ale na body to nakonec nestačilo. Po gólu Andrewa Nelsona z 62. minuty podlehl aktuálně 6. tým skotské ligy v tu dobu poslednímu Dundee 1:2.