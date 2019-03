V Arnhemu jako v Ďolíčku: faul, gól negól, zásah VAR a penalta | iSport.cz

Je to hodně, hodně podobné. Co zažil v neděli Ďolíček, viděli v Nizozemsku v únoru v utkání Vitesse Arnhem–Heerenveen. Neodpískaný faul v šestnáctce, domácí protiútok, gól na 3:1, zásah VARu, dvouminutové řešení situace a následně penalta. A z ní branka na konečných 2:2. To vše navíc mezi 88. a třetí minutou nastavení.