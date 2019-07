Drama v Rumunsku. Trenér zkolaboval při zápase, zaujal reakcí po probuzení | iSport.cz

Dramatické chvíle zažili aktéři utkání 2. kola rumunské ligy mezi Dinamem Bukurešť a Craiovou. Ve 25. minutě za stavu 0:0 zkolaboval kouč domácího celku Eugen Neagoe. Ten byl následně s podezřením na infarkt rychle převezen do nemocnice Floreasca. Podle Gazeta Sporturilor byl 51 letý trenér po převozu již schopen komunikovat. „Jaké je skóre?“ měla být jeho první slova.

„Je při vědomí a pod dohledem. Nemohu vám říct, co se stalo v sanitce, ale když ho přivezli, byl při vědomí a stabilizovaný. Nicméně nevím, jak dlouho v nemocnici zůstane. O tom rozhodnou naši kardiologové,“ uvedl lékař z nemocnice Floreasca s dodatkem, že podrobnější informace může sdělit pouze rodině.

Worrying scenes at Dinamo - Craiova! Dinamo manager Eugen Neagoe has been taken to hospital in an ambulance after collapsing during the game with a suspected cardiac arrest. #Liga1 pic.twitter.com/18yvvt4S4B

„Zůstane minimálně dva dny pod dohledem. Spal. Byla u něj jeho žena a dcera,“ prozradil sportovní ředitel Craiovy Silvian Cristescu, který se byl podívat, jak na tom jeho bývalý spoluhráč z Extensivu Craiova je. „Tohle je fotbal, tuto práci jsme si vybrali. Je tu tolik trenérů, kteří měli problémy se srdcem, a přesto trénují dál. V klubech s mnoha fanoušky jste vždy pod tlakem. Nevím, jestli zůstane v Dinamu. Nyní potřebuje delší pauzu. “ dodal.

Po kolapsu svého kouče byli hráči Dinama logicky dost rozrušení, o to více překvapující bylo, že se utkání dohrálo. Tři body za výhru 2:0 si z duelu odnesla Craiova, v jejímž dresu odehrál druhý poločas i Bogdan Vatajelu, bývalý hráč Sparty či Jablonce.

Celkově Dinamo neprožívá vůbec ideální vstup do sezony. Po dvou kolech je se skóre 0:7 poslední a nyní ho ještě potkala tato nešťasná událost s kolapsem trenéra. Pro toho byly zdravotní patálie nepříjemným vyvrcholením tlaku, kterým ho podrobili vlastní fanoušci. Ti se totiž hlasitě ohrazují proti konci předchozího kouče Mircey Rednice a od začátku Neagoeho angažmá na něj skandují, aby odešel.

BREAKING NEWS: Absolutely shocking stuff during the big Dinamo vs Craiova derby! Dinamo manager Neagoe collapsed on his bench. He is now taken care of by the doctors on the ambulance. Players are crying, fans petrified. Shocking scenes! pic.twitter.com/mSNHweOZmZ