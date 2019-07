Sadílek dostal v PSV novou smlouvu. Odměna za veškerou práci, těší ho | iSport.cz

V šestnácti letech zamával rodnému jihu Moravy a rozhodl se prosadit ve slavném PSV Eindhoven. Že se tenkrát před zhruba čtyřmi lety rozhodl Michal Sadílek správně, dokazuje zejména posledních sedm měsíců jeho kariéry.

V lednu 2019 byl oficiálně přeřazen do áčka PSV. V tu dobu už měl za sebou start v Lize mistrů, střihl si necelou půl hodinku na Interu Milán. A od jarní části sezony sbíral jeden start v Eredivisie za druhým. Celkem jich bylo jedenáct, z toho osm v základu.

Sadílek rychle zaplul mezi hvězdy nizozemského vicemistra, a v sestavě se drží i na startu nové sezony. Do prvního soutěžního zápasu – úvodního duelu druhého předkola Ligy mistrů proti Basileji – ho kouč Mark van Bommel zařadil na levého beka a 20letý český talent odehrál celé v pravdě šílené utkání.

PSV vedlo, jenže zhruba deset minut před koncem najednou prohrávalo. Ale zase se zvedlo. V 90. minutě rozjel Sadílek přihrávkou do vápna akci, z níž padl vyrovnávací gól. V nastavení zase za šestnáctkou hostů hromově práskl do míče, který uháněl do šibenice. Jonas Omlin v bráně Basileje předvedl brilantní zákrok, z následného rohu ale přece jen PSV vytěžilo důležitý gól na 3:2.

„Tohle je daleko větší tlak, protože se od nás očekává, že zase budeme v Evropě. I my sami máme účast v Lize mistrů jako hlavní cíl léta. Byli jsme v ní minulou sezonu, chceme tam být zase,“ prohlásil na dotaz Sportu sebevědomě Sadílek.

Nejen za tenhle výkon mu klub vystavil vyznamenání. Nabídl mu mnohem lepší smlouvu, tříletou s opcí na případné další prodloužení.

„Opravdu nás těší, jak se Sáďa po přechodu do áčka začlenil a zapadl do týmu, stejně tak je skvělý přístup PSV, které na nic nečeká, a chce si Míšu co nejdříve pojistit. Tahle smlouva oceňuje Sáďův výkonnostní růst a daleko lépe odráží jeho roli v mužstvu,“ řekl pro stránky agentury Nehoda Sport, která hráče zastupuje, její místopředseda David Nehoda.

„Dá se na základě téhle smlouvy říct, že se snad zlepšuju, a že vedení si toho všímá. Ten vývoj mě těší, už na jaře jsem pravidelně nastupoval, člověk si udělal jméno u fanoušků, a tohle je krásná odměna za veškerou práci. Té mě ale i tak čeká ještě hodně,“ doplnil Michal Sadílek.

Během uplynulých sedmi měsíců se kromě zlepšeného postavení v PSV dostal i do nominace reprezentačního áčka pro poslední zápasy proti Bulharsku a Černé Hoře, ačkoliv nakonec nenastoupil ani na minutu.

Jeho kariéra v Nizozemsku ho ale možná brzy posune výš i v národním týmu.