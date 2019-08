Dvojnásobná smůla. Pospíšila vystřídal trenér omylem, tým přišel o vedení | iSport.cz

„Strašná škoda. Celý zápas máme pod kontrolou a stejně ho nedovedeme do vítězného konce. Jsou to pro nás další ztracené body,“ lamentoval nad výsledkem Pospíšil, který od začátku sezóny hraje ve skvělé formě a táhne Jagiellonii. I tentokrát byl u všeho důležitého. A to doslova.

Podílel se na obou přihrávkami na obou gólových akcích. Jenže zápas nedohrál. Když domácí tým vyrovnával na 2:2, tak už Pospíšil nebyl na hřišti. „Někdo křičel ze hřiště něco na lavičku. Oni slyšeli, že jsem zraněný a musím střídat, ale mně nic nebylo. Když jsem střídal, nevěděl jsem o co jde a až na lavičce se to potom vyjasnilo, ale to už se nedalo nic dělat. Navíc jsme minutu na to dostali gól na 2:2. Byl to strašný pocit vědět, že jsem ještě mohl klukům pomoci, ale už to nešlo,“ komentuje kuriozní situaci Pospíšil.

Jagiellonia má tak po třech kolech čtyři body a za týden ji čeká další venkovní utkání. Tentokrát s Lechii.