Další trable! Stramaccioniho nepustili z Íránu, má problém s vízem | iSport.cz

Stramaccioni na sebe strhává pozornost od začátku štace v Esteghlalu. S vedením se pře o posily, vytipoval si jich totiž celý seznam, dorazily ale jen dvě - útočník Cheick Diabaté a bek Hrvoje Milič, oba jako volní hráči. Jinak klub hledal jen na domácím trhu.

Před pár dny se navíc italský trenér proslavil na Twitteru, když se na tiskové konferenci po ztraceném zápase rozohnil nad tím, že u lavičky neměl tlumočníka, a jeho práce v Teheránu je sabotována. Esteghlal navíc ještě nevyhrál, z prvních dvou kol má jediný bod, a tak Stramaccioni chtěl přijít na jiné myšlenky doma, v Itálii.

Jenže narazil na další problém. Jak informuje agentura ANSA, bývalý kouč Interu, Udine či pražské Sparty se snažil odletět do rodné země kvůli rodinné oslavě. Jeho i tři další italské kouče, kteří jsou součástí jeho trenérského štábu, ale zastavila policie s jasným sdělením: "Nesmíte opustit Írán."

Stramaccioni a jeho tým jsou v nové zemi na turistická víza, a těm podle sdělení íránské země vypršela platnost. Trenér se tak o reprezentační pauze domů nepodívá a bude muset v Teheránu řešit další problém. Jako by jich s klopýtajícím klubem neměl dost.

