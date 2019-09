Král je bez trenéra. Skončil po 4 prohrách, Spartak chce Gattusa | iSport.cz

Zenit Petrohrad, Ural, Ufa, Orenburg - čtyři poslední ligové zápasy Spartaku skončily vždy tím, že svěřenci Olega Kononova odcházeli se skloněnou hlavou. Třiapadesátiletý trenér, který navíc dohlížel na vypadnutí z předkola Evropské ligy, už sérii úspěchů neunesl a hned po zápase oznámil klubu své rozhodnutí o rezignaci.

Proti Kononovovi protestovali i fanoušci jeho klubu, v kotli mávali saky a skandovali, ať si trenér to své svlékne. Vyvolávali navíc jméno jeho předchůdce Massima Carrery.

Can't remember any blazer-based protests in football before, but Spartak fans waved jackets today as they jeered Oleg Kononov (with chants of сними пиджак - take off your jacket).



Also chants again in support of former manager Massimo Carrera. pic.twitter.com/6imXM61mVO