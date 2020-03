Násilí, korupce a Ronaldinho. Za mřížemi je bohem, fotbalem vyhrál sele | iSport.cz

Fotbal je v Jižní Americe jako náboženství a vítěz mistrovství světa, Copa América a Ligy mistrů je za boha. A je jedno kde. Ronaldinho se stal celebritou i ve svém aktuálním působišti, většinu z prvních dnů ve vězení strávil rozdáváním podpisů a bylo jedno, jestli spoluvězňům nebo dozorcům.

Zařízení Agrupacion Especializada není žádnou káznicí s přísným režimem, to už má blíž k hotelu. Ale jednu věznici s Ronaldinhem sdílí třeba obchodníci s drogami spojení se zabijáckým gangem PPC, jiní jsou zase odsouzeni za korupci, například bývalý šéf paraguayského fotbalu Gonzalez Daher či jeho syn Fernando Gonzalez Karjallo, někdejší šéf jednoho z ligových klubů.

Funkcionáři se ukázali v pátek, kdy se ve vězení hraje futsal. Karjallo dostal Brazilce do svého týmu, ten si půjčil boty od strážného a podle zpráv které z vězení přišly, vyhrál jeho tým 11:2. Ronaldinhova bilance nepřekvapí – 5 gólů a 6 asistencí. Cenou pro vítěze bylo grilované sele. 16kilový pašík přišel vhod tím spíš, že Brazilci moc nejely sušenky s čajem, které po uvěznění dostal na přivítanou.

