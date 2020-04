Belgie došla ke kompromisu. Liga se rozšíří, příští sezona bez nadstavby | iSport.cz

První liga se prý shodla kompletně, ve druhé lize jediný Leuven protestoval, protože by ho to stálo postup. Tak se kluby v Belgii dohodly na kompromisu, kromě titulu a zástupců v evropských pohárech určily, že do nejvyšší soutěže půjdou dva týmy, liga se tím pádem rozšíří na osmnáct mužstev a kvůli obavám z natřískané termínovky se patrně zruší v příští sezoně nadstavba.

Je to precedens, k jakému se zatím neodhodlala žádná jiná liga v Evropě. Taky proto, že dohodnout se při tolika účastnících je mnohdy neřešitelné. Belgičanům se to ale povedlo.

„Až na malé výjimky, které se týkaly týmů, které hrály finále o postup do první ligy,“ upozorňuje na jednu z nich Stefan Smet, novinář z deníku Het Nieuwsblad, který se při své práci zaměřuje především na AA Gent.

Smet naráží na souboj mezi Beerschotem a Leuvenem. Finále o postup se v Proximus League hraje na dva zápasy, přičemž první se stihl, druhý už ne. Beerschot doma vyhrál 1:0, jenže Leuven cítil, že by to v odvetě uměl otočit. Pochopitelně...

Pak ale padlo rozhodnutí. „Postoupí pravděpodobně oba, aby liga měla sudý počet účastníků,“ říká Smet.

Za normálních okolností by vítěz tohoto dvojzápasu nahrazoval poslední tým první ligy, to je aktuálně Waasland-Beveren. „Nikdo ale padat nebude. Když rozhodujete o titulu, o pohárech, není to snadné, ale ještě horší je nechat někoho spadnout po neúplné sezoně,“ vysvětluje Smet.

Beveren tedy zůstane v Jupiler League, ta tím pádem nabude na osmnáct účastníků a změnit se má i program příští sezony.

Obvykle se v Belgii odehraje třicet kol v základní části, následuje nadstavba. Ta se dělí na Skupinu o titul, do níž vstupuje šest týmů a hraje každý s každým doma-venku, tedy dalších deset zápasů. Všem týmům se předtím půlí získané body ze základní části.

A pak už jen trochu divoká Skupina o Evropskou ligu. Tu tvoří devět mužstev z první ligy, která se umístila na sedmém až patnáctém místě, a k nim se přidávají týmy z druhé, které v základní části skončily na pátém až osmém místě. Tahle dvanáctka se rozdělí na dvě skupiny po šesti, zase každý s každým doma-venku a vítězové skupin spolu hrají na jeden zápas o postup do finále proti čtvrtému týmu ze Skupiny o titul.

Tohle všechno má v příští sezoně Jupiler League odpadnout, soutěž zůstane jen u 34 kol základní části.

Belgičanům ještě chybí vyřešit co s národním pohárem, v němž už chybí dohrát jen finále a jsou v něm Bruggy a Antverpy. „Ten se ale má odehrát, aby se rozhodlo, kdo obsadí místo pro Evropskou ligu,“ říká Smet. Kdyby ho vyhrály Antverpy, šly by rovnou do základní skupiny, v lize čtvrté Charleroi pak do předkola.

Bruggy by měly jistou skupinu Ligy mistrů, druhý Gent by šel do třetího předkola.

Zbývá potvrzení na zasedání všech klubů první a druhé ligy, které se koná 15. dubna. „To bude ale jen formalita. I sám svaz už řekl, že ze svého stanoviska navzdory varování od UEFA neustoupí,“ dodává Smet.

Jak má vypadat „dohrání“ sezony Jupiler League

(sezona se zastavila po 29. kole, tedy kolo před koncem základní části)

Titul: Club Bruggy

Liga mistrů: Club Bruggy (základní skupina), Gent (předkolo)

Evropská liga: podle dohrání domácího poháru

Sestup: nikdo

Postupující z druhé ligy: Beerschot, Leuven