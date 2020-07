Necid může zůstat v Nizozemsku. S novým klubem už proběhla jednání | iSport.cz

Nejprve PEC Zwolle, kde hostoval z CSKA Moskva. Pak ADO Den Haag. Tyhle destinace pomohly Necidovi při jeho kariérních restartech. V dresu Den Haagu nastoupil v sezoně 2019/20 do 21 zápasů, ve kterých vstřelil šest gólů a přidal jednu asistenci. Takže do třetice všeho nizozemského? Vypadá to tak.

Třicetiletý útočník je volným hráčem a Twente Enschede už se ozvalo. Müller se kvůli tomu vydal do Amsterdamu. „Na letišti proběhlo první kolo jednání. Uvidíme, kam to povede dál,“ řekl. „V Nizozemsku začíná liga až v půlce září, takže máme čas,“ připomněl dopady koronaviru na termínovou listinu Eredivisie. Ta byla předčasně ukončena. Den Haag figuroval na předposlední, 17. příčce tabulky, Twente bylo o tři místa výš.