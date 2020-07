Basaksehir Istanbul má titul: pod křídly Erdogana a vyhaslé hvězdy | iSport.cz

Klub z turecké metropole si zajistil titul výhrou 1:0 nad Kayserisporem, díky níž má jedno kolo před koncem sedmibodový náskok nad druhým Trabzonsporem s Čechem Filipem Novákem. Daleko za sebou nechal další tři kluby z Istanbulu, které patří v Süperlig mezi největší favority - Besiktas je na čtvrtém místě, Galatasaray na pátém, Fenerbahce skončí dokonce až sedmé.

Pod jménem Istanbul Büyükşehir Belediyespor působil klub v nejvyšší soutěži už mezi lety 2007 a 2013, pohyboval se však kolem středu tabulky, v poslední sezoně dokonce spadl o ligu níž. Po jednom ročníku mezi druholigisty se ale pod novým jménem Istanbul Basaksehir vrátil. A od té doby má velké ambice, láká hvězdy a válčí o přední příčky.

Od roku 2014 skončil dvakrát čtvrtý, druhý, třetí, znovu druhý... až letos ten titul konečně vyšel. V týmu už sice nepůsobí známí veteráni Emre Belozoglu nebo Emmanuel Adebayor, fotbaloví fanoušci ale jistě stále poznají pár jmen, které byli zvyklí vídat v TOP ligách, především Premier League.

S 12 góly je nejlepším střelcem týmu (spolu s Edinem Viščou) Demba Ba. 35letý Senegalec posledních šest let střídá Turecko, kde hrával i za Besiktas, s Čínou, fanoušci si jej ale jistě budou pamatovat v dresu Newcastlu a Chelsea. Právě v londýnském klubu se zapsal památným gólem po uklouznutí Stevena Gerrarda, kterým připravil Liverpool o titul.

Střídajícím esem, i když letos bez vstřeleného gólu, je promrhaný talent Robinho. 36letý Brazilec kroutí v Turecku čtvrtou sezonu poté, co se z Evropy na několik let stáhl do rodné země. Dva roky odehrál v Sivassporu, teď další dva v Basaksehiru. Bývalý hráč Manchesteru City, Realu Madrid a AC Milán každopádně přišel do Turecka s ohromnou kaňkou - v roce 2017 byl odsouzen na devět let ve vezění za účast na hromadném znásilnění. Soud ale probíhal v Itálii a Brazílie ho v té době odmítla vydat do jiné země.

I v obraně se najdou známé tváře. Levým bekem Basaksehiru je Francouz Gael Clichy, 34letý hráč, který slavil anglické tituly s Arsenalem i Manchesterem City. Clichy patří mezi nejspolehlivější obránce na levém kraji obrany přesto, že je přirozeně pravákem. Poté, co si v mládí pravou nohu zlomil, jej otec při tréninku přinutil naučit se kopat levou. A vyplatilo se...

Ve stoperské dvojici s dalším zkušeným hráčem, Moldavcem Epureanem, válí slovenský zadák Martin Škrtel. Pro 35letého obránce, který dlouhých devět let oblékal dres Liverpoolu, jde o druhé turecké angažmá. Tři roky působil ve Fenerbahce, v srpnu loňského roku se měl přesunout do italské Atalanty. V kometě aktuální sezony Serie A ale vydržel jen tři týdny, po rychlém rozvázání smlouvy se upsal Basaksehiru. V závěru aktuální sezony se hovořilo o tom, že by o služby zkušeného stopera měla mít zájem pražská Sparta, podle informací Sportu ale jeho příchod vůbec není na pořadu dne.

Erdoganův hattrick a vyřazené číslo...

Basaksehir zažívá úspěchy od doby, co se spolu s přejmenováním přesunul do stejnojmenné čtvrti v Istanbulu, která je domovinou prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a jeho strany AK. Erdogan ještě jako premiér za klub nastoupil v exhibičním zápase při otevření nového stadionu, mimochodem k výhře 9:4 přispěl hattrickem. Navlékl oranžový dres s číslem dvanáct, symbolicky, protože týden poté byl zvolen dvanáctým prezidentem své země. Basaksehir na jeho počest dvanáctku vyřadil a nikdo jiný ji už nosit nemůže.

V minulém roce turecký prezident otevřeně mluvil o tom, že Basaksehir založil a považoval by za revoluční, kdyby se klubu podařilo vyhrát titul. Předseda představenstva nových šampionů Göksel Gümüsdag dříve působil ve vedení strany a přiženil se do Erdoganovy rodiny.

Chybí jim jen jedna věc - fanoušci. Pro Turecko obvyklá bouřlivá atmosféra pro Basaksehir neplatí, na svůj sedmnáctitisícový stadion obvykle udají kolem čtyř tisíc vstupenek. Schválně nepíšeme slovo prodají, platící návštěvníci totiž tvoří sotva polovinu tohoto čísla, zbytek je rozdáván sponzorům a místním školám.

„Celý život žiju v Istanbulu a nikdy jsem nepotkal fanouška Basaksehiru,“ citoval web BBC Cagriho, fanouška Besiktase, před dubnovým vzájemným zápasem. „Jsou falešný klub a nemají žádnou historii,“ dodal příznivce jiného istanbulského klubu.

Jeden zápis do historie se ale Erdoganovu oblíbenému týmu teď přece jen povedl.

Tabulka turecké ligy: