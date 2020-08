Novák kývl velkému rivalovi: Jsem v Turecku spokojený, využil jsem to | iSport.cz

Novák v uplynulé sezoně zasáhl v lize do 30 zápasů, vstřelil sedm gólů, což ho dle statistik udělalo nejlépe střílejícím obráncem celé soutěže. Po vypršení kontraktu se stal volným hráčem, z možných nabídek si nakonec vybral tu od Fenerbahce. Své dojmy z nového angažmá v jednom z největších tureckých klubů sdělil v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která hráče zastupuje.

Přicházíte do jednoho z nejslavnějších klubů v Turecku. Co rozhodlo právě pro Fenerbahce?

„Rozhodlo to, že Fenerbahce bylo rychlejší. S Trabzonsporem jsem se na nové smlouvě domlouval skoro rok, ale bohužel jsme se nemohli domluvit. Jakmile přišlo Fenerbahce, splnilo podmínky, které jsme s agentem chtěli, takže jsem se rozhodl pro novou výzvu. Doufám, že bude úspěšná.“

Ve hře byly také týmy z jiných soutěží, bylo pro vás Turecko jasnou volbou?

„Měl jsem nabídky i z jiných týmů a zemí, ale od začátku jsem preferoval setrvání v Turecku. Když se ozvalo Fenerbahce, samozřejmě jsem si řekl, že je to obrovský klub, vlastně největší v Turecku, a rozhodl jsem se to využít.“

Fenerbahce čeká na titul od roku 2014, v minulé sezoně skončilo mimo příčky zajišťující evropské poháry. Jaké ambice vám vedení představilo pro další období?

„S vedením klubu jsem se samozřejmě o ambicích na další sezonu bavil, jsou ty nejvyšší, to mě taky přesvědčilo. Chtějí znovu bojovat o titul i evropské poháry, budu se snažit k tomu přispět a doufám, že budeme úspěšní.“

Mezi Trabzonsporem a Fenerbahce panuje velká rivalita. Musel jste ve svém rozhodování zvážit také tento aspekt?

„Samozřejmě vím, že mezi Trabzonsporem a Fenerbahce je velká rivalita, zvažoval jsem to, ale doufám, že jsem se rozhodl správně.“

Turečtí fanoušci jsou známí svoji vášní až fanatismem. Jste připraven na smršť třeba na sociálních sítích?

„Už to vidím teď, že jsou turečtí fanoušci pobláznění, protože přestupové období začalo ve středu a kluby postupně odtajňují nové hráče. Pocítil jsem to samozřejmě i já, ale snažím se to nevnímat, protože ten tlak si nechci připouštět. Chci se soustředit jen na to, jak být úspěšný v novém klubu.“

Do klubu přicházíte jako nejlépe střílející obránce celé soutěže. Cítíte velká očekávání?

„Má očekávání jsou veliká, nejen moje, ale celého klubu. Budeme se snažit dosáhnout na ty nejvyšší příčky a potěšit naše fanoušky.“

S jakými osobními cíli půjdete do nové sezony?

„Osobní statistiky jsou důležité, je hezké dát gól nebo mít asistenci. Ale nejdůelžitější je hra týmu a být s ním úspěšný. Říkám vždycky, že já bych všechny své góly za tohle vyměnil. Doufám, že na to navážu a bude to stejné, jako minulou sezonu.“

V Turecku jste již poměrně dlouhou dobu. Vyhovuje vám zdejší soutěž i mentalita?

„V Turecku začínám čtvrtou sezonu. Liga mi vyhovuje, mentalita také, jsem tu hodně spokojený. To rozhodovalo o mé budoucnosti. Byl jsem volný hráč, mohl si vybrat i z jiných týmů. Ale já jsem v Turecku opravdu spokojený a doufám, že se mi takhle bude dařit i dál.“

Ve Fenerbahce působili také někteří hráči z Česka a Slovenska, volal jste si s někým před finálním rozhodnutím?

„Volal jsem si akorát s Martinem Škrtelem (slovenský obránce), který mi pomohl v rozhodování. Řekl mi nějaké věci, které jsem ohledně klubu potřebovat vědět. To pomohlo k tomu, že jsem podepsal smlouvu.“

Barvy Fenerbahce v basketbalu hájí zase Jan Veselý. Plánujete osobní setkání nebo třeba návštěvu jeho zápasu?

„Mám basketbal rád, doufám, že se někde potkáme a přijdu ho navštívit na jeho zápas a on na oplátku navštíví naše utkání.“

Konzultoval jste svoji volbu také s trenérem repre Jaroslavem Šilhavým?

„Trenér Šilhavý mi volal před finále poháru, vyptával se, jak se cítím, ptal se i na mou budoucnost,. Nastínil jsem mu, jak by asi měla vypadat, on s tím neměl žádný problém. Přeje mi jen to nejlepší, jsem za to rád.“

Viktor Kolář, agentura Sport Invest, která hráče zastupuje Filip Novák prožil vynikající sezonu, byl nejlépe střílejícím obráncem celé turecké ligy a obecně se zařadil mezi uznávané osobnosti tamní soutěže. Jeho prioritou bylo setrvání v Turecku a podepsání dlouholetého kontraktu, který by odpovídal Filipovým výkonům v klubu i postavení českého reprezentanta. Fenerbahce jednalo přímočaře a cílilo velmi konkrétně na Filipa, na pozici levého obránce pro ně byl jednoznačnou prioritou. Po krátkodobém útlumu chce slavný klub zaútočit na nejvyšší pozice v lize a znovu se prosadit v evropských pohárech. Filip do Fenerahce přichází jako respektovaný hráč a pevně věřím, že ho v klubu čekají velmi úspěšné sezony.