Česká show v Polsku! Patičky i ulička, Přikryl a Pospíšil zařídili pět gólů

Ambiciózní Bialystok nebyl před pondělním zápasem s Plockem v dobré situaci, tři předchozí porážky v řadě (všechny venku) a pád do středu tabulky rozhodně nekorespondují s klubovými cíli. Hráčská reakce na začínající minikrizi byla ovšem famózní, o demolici 5:2 se přičinili hlavně dva Češi.

Vše načala 13. minuta, kdy se kapitán týmu Martin Pospíšil jako tradiční exekutor standardních situací postavil k přímému kopu ve výborné pozici přímo na hranici šestnáctky. Sedmičlennou hostující zeď pro jistotu ještě „vytunil“ jeden ležící hráč, kdyby Pospíšil mířil po zemi.

Jenže někdejší špílmachr Olomouce či Jablonce všechny převezl neskutečným způsobem. Zvolil totiž skrytou přihrávku na útočníka Jakova Puljiče, jenž si na dva dotyky se šancí poradil a otevřel skóre.

„Chtěl bych Martinovi poděkovat, protože v tomto případě bylo sice plánováno jiné zahrání, ale on ukázal svou inteligenci a třídu. Skvělý hráč, má mou úctu,“ složil Pospíšilovi kompliment kouč Bogdan Zajac.

O tři minuty později se pro změnu zaskvěl druhý odchovanec Sigmy: Tomáš Přikryl. Po povedeném presinku tělem důrazně odstavil protihráče, navedl si míč až na šestnáctku a v ideální moment jej poslal doleva. Jesús Imaz se nemýlil – 2:0. Nádherná ukázka dravosti, tahu na branku a citu pro hru.

To však od bývalé opory Mladé Boleslavi zdaleka nebylo vše, to nejlepší si totiž Přikryl nechal na druhý poločas. Okamžitě po změně stran vyrazil ve sprintu do strany, kde na něj letěl dlouhý pas od obránce. Složité zpracování či puštění si balonu do prostoru a následné podstoupení souboje s bekem? Ani náhodou. Pravé křídlo Jagiellonie do míče z prvního dotyku ve vzduchu ťuknulo decentní patičkou, přesným obloučkem vyřadilo ze hry dva stopery a Puljič uklízel opět k tyči. 3:0!

„Fantazie!“ rozplýval se Zajac. „Získávali jsme míče už na soupeřově polovině a akce rychle a efektivně zakončovali. Z kluků jsem cítil pozitivní energii, mám radost.“

Poté sice Wisla snížila, ale další direkt jí poslal Pospíšil, jenž si našel odražený míč po rohovém kopu, skvěle jej zpracoval a nártem jej tvrdě napálil do sítě. Gólman se za dělovkou jen ohlédl, ani nereagoval. Pro rodáka z Bělkovic příjemná bilance 1+1.

„Nemyslím si, že to byl můj nejlepší zápas v klubu, ale hráč je obvykle posuzován podle čísel, takže jsem samozřejmě rád. Na gól jsem dlouho čekal, věřím, že to zase začne víc padat,“ dodal 29letý nenápadný playmaker, který si dlouhodobě drží vysokou výkonnost a říká o ještě větší přestup.

Hanácké „přetahování“ o to, kdo bude končit duel s větší produktivitou, nicméně nakonec vyhrál Přikryl. V závěru předvedl ještě jedno vynikající sklepnutí patičkou, díky kterému Chorvat Puljič zkompletoval hattrick. Takže 0+3!

„Asistovat u tolika branek je vždy zábavné, vyplatilo se, že jsem hrál často z prvního dotyku,“ usmíval se 28letý šikula z Velkého Týnce, jenž prošel i Spartou.

Do sestavy se vrátil ve velkém stylu po měsíční pauze kvůli zranění. „Pro mě to nejlepší zápas v Bialystoku určitě byl, ale myslím, že umím hrát ještě lépe,“ navnadil Přikryl fanoušky.

V tom případě se má Ekstraklasa ještě na co těšit.