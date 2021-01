Bizarní snaha o přestup, na trénink v dresu rivala: Moje hlava byla jinde

Jak si vynutit přestup? Co třeba změnou šatníku? Takovou metodu zvolil kamerunský útočník Didier Lamkel Zé, který se netají tím, že by rád z belgických Antverp odešel do řeckého Panathinaikosu. Současný zaměstnavatel ho nechtěl pustit, tak jej vyprovokoval tím, že na trénink přišel v dresu rivala.