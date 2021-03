Šílenost! Vražda fanouška Celtiku, roli měli hrát Rangers. Policie už zatýkala

Rivalita mezi Celtikem a Rangers je všeobecně známá. Tito protivníci si nic nedarují, nejen na hřišti, ale i mezi fanoušky. Po nedělním Old Firm derby ale překročila veškeré meze. Skončila totiž v Easterhouse v Glasgowě vraždou Kamila Charyszyna (†35).

Sousedé vypověděli, že zaslechli někoho na ulici, jak křičí: „I'm a Celtic fan but who gives a f***?“ (Jsem fanoušek Celtiku, není to k***a jedno?). A to jen pár okamžiků předtím, než došlo k zmiňovanému činu. Tím křičícím byl právě Charyszyn.

Ostrovní média i policie popsaly chvíle, jež hrůznému momentu předcházely, následovně: z jednoho z řadových domů vyběhli tři muži a žena. Charyszyna asi 500 yardů (necelých 500 metrů) naháněli a následně ho jeden z mužů pobodal, někteří tvrdí dokonce podřízl, mačetou.

„Venku byl strašný rozruch, ale myslel jsem si, že jsou to jen opilí fanoušci Celtiku a Rangers. Vzápětí jsem viděl, jak je všude policie a byl tam i postavený stan, který zakrýval místo činu,“ uvedl jeden z tamních obyvatel pro The Scottish Sun. „Na ulici zemřel muž, měl podříznuté hrdlo,“ dodal.

Policie zahájila v neděli ve 22:05 vyšetřování na Conisborough Road, jen pár metrů od místa, kde zavražděný Kamil žil. Dům, z něhož vyběhla čtveřice, byl vyzdobený barvami a předměty Rangers FC. Policie jej po zajištění stop zapečetila. Po podezřelých pátrá.

Vrchní inspektor detektiv Alan McAlpine z vyšetřovacího týmu skotské policie apeloval na veřejnost, aby pomohla při pátrání po podezřelých z barbarského činu. „Mladý muž přišel o život. Musíme zjistit, kdo je za to zodpovědný. Jsem si jistý, že členové komunity budou mít o tomto incidentu informace. Chci je tímto vyzvat, aby je předali dál. Rodina oběti si zaslouží vědět, co se stalo,“ řekl McAlpine.

A zřejmě i toto jeho prohlášení pomohlo. Ve středu odpoledne totiž policie zadržela 22letého muže podezřelého z vraždy Charyszyna. „Byl zatčen v souvislosti s jeho smrtí. Policejní vyšetřování ale stále probíhá. Úplná zpráva bude předána prokurátorovi," uvedl mluvčí skotské policie.

„Byl jsem Kamilův přítel, je to tak zničující. Všichni jsme z toho zlomení,“ řekl jeden z obyvatel místa, v jehož blízkosti došlo k vraždě. „Kamil byl tak milý, nikdy neprošel bez pozdravu. Byl tak přátelský. Strašné, co se stalo,“ dodal další. „Toto je obvykle klidná oblast, byl jsem šokován tím, co se stalo. Když jsem viděl všechny ty policejní pásky a jak probíhá šetření. Všichni cítíme úzkost a obavy, protože se to stalo kousek odtud a nevíme proč,“ přidal třetí.

Kuriózní na celé situaci je to, že fanoušci Celtiku a Rangers byli krátce po utkání chválení za to, že vzhledem k situaci kolem pandemie koronaviru nechodili do blízkosti stadionu.