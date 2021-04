Kauza kolem Kangy: v Africe tvrdí, že mu je o pět let víc a není Gabonec!

Pořádně závažné obvinění. Guélor Kanga se ocitl pod palbou afrických médií, údajně mají existovat důkazy, že exsparťanský záložník zfalšoval osobní dokumentaci a je o pět let starší, než tvrdí. Kauzu rozjeli zástupci Demokratiké republiky Kongo, kteří na letitých hráčských licencí dokazují, že gabonský ofenzivní středopolař je údajně o pět let starší a jiné národnosti...

Gabonu hrozí vyloučení z Poháru afrických národů, píší africké fotbalové servery. Proč? Hlavním důvodem dohadů by měl být exsparťanský záložník Guélor Kanga, který v kvalifikaci na šampionát odehrál za národní mužstvo šest duelů.

Teď ovšem čelí závažným obviněním o falšování biologických údajů i místa narození.

Demokratická republika Kongo měla totiž nahlásit Gabon na CAF (Konfederaci afrického fotbalu) s podezřením, že je třicetiletý středopolař ve skutečnosti konžským rodákem z Kinshasy.

Podle přiložené dokumentace se měl narodit jako Kiaku-Kiaku Kianga už v roce 1985, tudíž by mu bylo o pět let více (35), než je uváděno. Pokud by se podezření potvrdilo, gabonskému národnímu týmu by bezesporu hrozil trest a stejný osud by pravděpodobně potkal rovněž samotného Kangu.

Ten ve Spartě působil mezi lety 2018 a 2020, angažmá na Letné ukončil na konci minulé sezony 2019/20. Do Česka se vrátil ještě v prosinci, když sehrál v Evropské lize partii mezi Crvenou zvezdou a Libercem. Během kariéry prošel kromě srbského celku ještě ruským Rostovem a gabonskými celky CF Mounana, Missile FC a Mangasport.