Lüftner sbírá trofeje: Kypr byla nejlepší volba. Titul chci i v Maďarsku

Nový Jiří Jarošík, Michael Lüftner by mohl mít klidně takovou fešáckou přezdívku. Po starším kolegovi, který sbíral mistrovské trofeje v Česku, Rusku, Skotsku a Anglii, se i obránce vychovaný v Teplicích hezky činí.

Byl byste pro?

(smích) „Střádá se mi to hezky, to je pravda. Jsem pochopitelně rád a taky proto říkám, že jsme s manažerem (Martin Hrdlička) chtěli vybrat klub, kde bych tyhle ambice mohl mít. Tedy titul, pohár, ne hrát o desáté místo. Chci vyhrávat, prát se o trofeje, o Evropu, to mám rád, asi jako každý. A dělám to poslední léta od Slavie, přes Kodaň, Omonii a rád bych i ve Vidi.“

Takže s novým klubem spokojenost?

„Těší mě to. Vrchní skaut klubu volal mému manažerovi už někdy v lednu, ptal se i mých bývalých spoluhráčů z Omonie, asi tří, a taky trenéra. Po konci sezony jsme řešili asi tři kluby a Vidi bylo nejrychlejší. Mluvil jsem s trenérem, bylo to perfektní jednání, přímé, pak jsme tam s agentem taky zajeli, podívat se, sejít se. Zázemí je tu pěkné, příjemní lidi.“

Jak budete vzpomínat na svá poslední angažmá v Kodani a Nikósii?

„Do Kodaně to šlo ze Slavie strašně rychle a první rok byl fantastický. Odehrál jsem skoro všechno, v Evropské lize jsme se dostali do vyřazovací části, hráli jsme proti Atlétiku Madrid, což byla obrovská zkušenost. Bohužel na začátku druhé sezony jsem si udělal zkřížený vaz, což mě dost zabrzdilo, a když jsem se uzdravil, řekl mi tehdejší trenér Solbakken, že bude lepší hostování přímo v Omonii, kam zrovna přicházel kouč Berg, kterého ten náš dobře znal. Že by mi to mohlo pomoct.“

Což se splnilo, že?

„Byla to nejlepší volba, skvělé dva roky. I když nám první sezonu nepřiznali titul kvůli koronaviru, my si ho stejně počítáme, protože věřím, že bychom ho udělali (Omonia vedla po 22 kolech o skóre před Famagustou). Takže mám vlastně z Kypru dva. (smích) To bylo po jedenácti letech, co klub vyhrál ligu, poprvé v historii se postoupilo do Evropské ligy. Krásná část mojí kariéry.“

Nezamrzí proto, že si vás trenér Jaroslav Šilhavý nevybral na EURO? Zvlášť při současné stoperské nouzi.

„Já za pana Šilhavého v nominaci nikdy nebyl, takže jsem to ani nečekal. Počítal jsem s tím, že nepojedu. Ale to nevadí, beru vše tak, jak je, soustředím se na nové angažmá a klukům budu držet palce, budu celý šampionát sledovat a doufám, že udělají nějaký pěkný úspěch.“