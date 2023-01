Zelená od Olympiakosu, Vaclík na odchodu z Řecka. Ve hře je Alkmaar

Na konci září si poranil rameno. Musel na operaci a na dlouhé měsíce vypadl z akce. Zdravotní lapálie se zákonitě projevila na pozici, kterou si gólman Tomáš Vaclík v Olympiakosu vybudoval. Řecký klub musel na dlouhodobou absenci reprezentační jedničky reagovat, víc prostoru začal dostávat mimo jiné i mladík Konstantinos Tzolakis. Vaclík má sice v Olympiakosu smlouvu do léta, podle informací redakce iSport.cz ale dostal od klubu zelenou, aby si už nyní hledal nové angažmá. Tím by mohl být nizozemský Alkmaar, kde v úterý absolvuje zdravotní prohlídku.

Na začátku probíhající sezony bylo ještě všechno v pořádku. Tomáš Vaclík začal tam, kde před letní pauzou skončil. Tedy mezi třemi tyčemi coby brankářská jednička Olympiakosu.

Nyní, o několik měsíců později, je ale všechno jinak. Na vině je vážné zranění ramene a následná operace, které zkušeného gólmana vyřadily po zbytek podzimu z provozu.

„Dělám jen pasivní fyzioterapii, s rukou ani sám ještě nemůžu hýbat,“ hlásil Vaclík ještě ve druhé polovině listopadu. Během ledna už by sice měl začít s plným tréninkem, je ale velkou otázkou, zda se do branky Olympiakosu ještě vůbec vrátí.

Podle informací redakce iSport.cz totiž dostal ostravský rodák od klubového vedení zelenou, aby si hledal nové angažmá. Ideálně ještě teď v zimě, tedy půl roku před vypršením platného kontraktu.

Olympiakos totiž na Vaclíkovu dlouhodobou absenci musel reagovat. Většího vytížení se dočkal teprve dvacetiletý Konstantinos Tzolakis, klub navíc uzavřel smlouvu i se zkušeným Alexandrosem Paschalakisem.

Právě tohle duo si podělilo minuty ve zbytku podzimu. Nyní už, když by se Vaclík pozvolna mohl vracet zpátky do práce, je mezi třemi tyčemi řeckého velkoklubu až příliš těsno.

I proto dostal někdejší gólman Sparty, Basileje či Sevilly volné ruce, aby si vyjednal novou práci. Zda k tomu skutečně dojde, to odhalí následující týdny. Zimní přestupový trh se v zahraničí teprve pořádně rozjede.

Předpokládá se totiž, že právě za hranicemi by Vaclík se svou rodinou rád zůstal. Mluví se o možném přesunu do Nizozemska, konkrétně o Alkmaaru, kde v úterý absolvuje zdravotní prohlídku.

Co je naopak téměř vyloučené, to je okamžitý návrat do Čech. Vaclík je sice už několik přestupových období spojovaný s přesunem zpět na Letnou, ani to podle všeho ale není na pořadu dne.

Poslední kontakt mezi Spartou a gólmanem totiž podle zákulisních informací proběhl loni v létě, šlo ale o pouhé oťukávaní. Po něm navíc Pražané přivedli na dlouhodobé hostování z Manchesteru United Matěje Kováře, čímž si pozici brankářské jedničky vyřešili.

I proto se nabízí, že Vaclík nadále setrvá v cizině. Na jaké to ale bude adrese, to by měly odhalit následující týdny. S ohledem na pozici reprezentační jedničky a blížící se start kvalifikace o EURO 2024 ale jistě bude preferovat destinaci, kde bude mít pravidelné vytížení.

V Olympiakosu se ho už pravděpodobně nedočká.