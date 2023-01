Z Liberce šel na sever, teď Chaluš zkusí Nizozemsko. Láká dlouhá smlouva

Matěj Chaluš přestoupil z Liberce do švédského Malmö • Malmö FF

Necelý rok strávil ve Švédsku – a nyní si vyzkouší kvalitnější soutěž, ve které by mohl zakotvit trvaleji. Čtyřiadvacetiletý obránce Matěj Chaluš, který loni v listopadu šesti minutami proti Faerským ostrovům debutoval v reprezentaci, se totiž z Malmö přesouvá do nizozemského Groningenu. Tam ho ve čtvrtek čekala zdravotní prohlídka, domluva zní na půlroční hostování s opcí. Přičemž pokud zaujme, obdržel by smlouvu na tři léta s opcí na další rok.