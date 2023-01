Pekhart blízko velkého návratu! Rýsuje se dohoda s klubem, kde kraloval

Výsledky MS ve fotbale Kde sledovat MS ve fotbale v TV? Tabulka MS 2022 Pavouk play off Stadiony MS v Kataru Hry a fantasy k MS

Mistrovství světa ve fotbale 2022 se konalo od 20. listopadu do 18. prosince v Kataru. Turnaje se zúčastnilo 32 týmů. Titul získala Argentina s kapitánem Lionelem Messim, když ve finále po penaltovém rozstřelu porazila obhájce titulu z Francie 4:3. Bronz slavi Chorvatsko. Česká fotbalová reprezentace se bohužel na světový šampionát do Kataru nekvalifikovala, poté co v baráži podlehla Švédsku 0:1.

