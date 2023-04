Beauguelův byznys. Nůžkami rozzuřil Ronalda a poslal vzkaz do Česka

Kam se ztratil útočník Jean-David Beauguel, jeden ze strůjců loňského mistrovského titulu Viktorie Plzeň? Vydělává velké peníze v Saúdské Arábii, kde nastupuje proti Cristianu Ronaldovi. A v semifinále tamního poháru vystoupil z jeho stínu. Razantně.

Ve druhé půli se pověsil do vzduchu a zády k bráně úžasně trefil pravačkou balon k tyči. Francouzovy poloviční nůžky byly jedinou trefou utkání, které vyhrál outsider. Zatímco Al Nassr je v lize na druhém místě s titulovými ambicemi, Beauguelův klub trpí na třinácté pozici ze šestnácti účastníků. „Nebudu si na nic stěžovat,“ napsal rodák ze Štrasburku do Česka v průběhu sezony přátelům. „Mám tady velmi dobrý plat, a pokud jde o fotbal, je to úplně něco jiného než v Evropě. Od taktiky po všechno ostatní. Musím se adaptovat. Ale je to tady opravdu fajn. I pro byznys. Když je čas, zaletím si do Dubaje,“ přiznal Beauguel, jenž má kontrakt do léta 2024.

Bývalý střelec Plzně, Dukly či Zlína v Arábii prožívá rozporuplnou sezonu. Opět ho sužují zranění, kvůli nimž vynechal hodně zápasů. V lize zapsal jedenáct startů, vstřelil dva góly a na jeden nahrál. V poháru nastoupil JDB po zdravotní pauze poprvé a hned získal věhlas po celém světě.

To je on, kdo ukradl Ronaldovi finále!

A že portugalský fenomén po postupu prahnul, bylo vidět během celého zápasu. Sám hvězdný útočník spálil několik šancí, dokonce orazítkoval břevno. Portugalcovo rozhořčení se stupňovalo. Už při odchodu na poločasovou přestávku něco halekal po své střídačce a bylo patrné, že do pohody má atmosféra v Al Nassru daleko.

Vrchol zmaru? Vyloučení hostujícího Abdaláha Al Hafita po faulu na Ronalda těsně před vápnem v 53. minutě. CR7 si postavil míč, ale ten do sítě nezaplul. Na střely to bylo 24:5 pro favorita, jenže se možná domácí nechali uchlácholit posledním vzájemným duelem.

Když se oba celky potkaly v únoru v rámci ligy. Al Nassr vyhrál 4:0 a všechny góly dal Ronaldo. Portugalský koncert na arabský způsob se ale tentokrát nekonal, outsider z Al Wehdy postupuje do finále, byť téměř celý druhý poločas hrál v oslabení a Ronaldovi už zbývá jen bojovat o titul na ligové scéně.