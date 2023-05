Raków má první titul. Čech jako hrdina i lídr oslav: Starosto, kašlu na politiku

Nejprve to vypadalo na černý týden pro dělnický sportovní klub. V úterý na penalty prohrál finále domácího poháru s Legií Varšava, čímž přišel o možnost zlatého hattricku. V neděli pak zahodil zisk titulu, když místo vítězství padl na hřišti o záchranu bojující Korony Kielce. Dvě a půl hodiny po zápase bylo ovšem zklamání zapomenuto. Legia prohrála brankou v 88. minutě ve Štětíně a historický triumf byl na světě.

„Polská liga patří nám! Gratuluju Rakówu k historicky prvnímu titulu,“ slavil na Facebooku starosta města Čenstochová Krzysztof Matyjaszczyk. To vyvolalo velkou nevoli fanoušků, kteří městu vyčítají malou podporu klubu. Především zcela nedostačující stadion pro pouhých pět a půl tisíce fanoušků. Petrášek proto jako správný kapitán neotálel a starostu uzemnil peprným komentářem.

„Pane starosto, kašlu na politiku, ale před čtyřmi lety jste přede mnou slíbil, že klub budete maximálně podporovat. Prosíme o větší pomoc! Nový stadion pro Raków!“ potěšil český reprezentant příznivce klubu, s nimiž řídil i bujaré oslavy s megafonem v ruce. Dvoumetrový silák je prostě místní hvězdou.

Za statusem klubové legendy se Petrášek vydal v létě 2016. Tehdy učinil klíčové kariérní rozhodnutí a tuzemskou druhou ligu s Viktorií Žižkov vyměnil za druhou ligu u severních sousedů. V Polsku jde však až o třetí nejvyšší soutěž.

„Tenkrát jsem ani nevěděl, co to Čenstochová je. Prostě jsem dostal nabídku, a i když mě lidi zrazovali, šel jsem do toho. Zaujal mě způsob, jakým si mě vybrali, vize klubu a i finanční nabídka byla třikrát lepší než to, co jsem pobíral v Česku,“ vysvětloval Petrášek své rozhodnutí.

Jen pár měsíců před ním dorazil do Rakówa trenér Marek Papszun a klub vedený miliardářem Michalem Swierczewskim započal svou cestu na vrchol. Raków ihned postoupil do druhé nejvyšší soutěže, kde se ohřál pouze dvě sezony, než se v roce 2019 po jednadvaceti letech vrátil do Ekstraklasy.

V předešlých dvou ročnících pak Raków vždy opakoval stejný scénář. Zisk domácího poháru, ale v lize pouze druhá příčka. Letos už konečně dosáhl vytouženého cíle. Prvního titulu.

Pro Petráška s Papszunem tak jde o stylové rozloučení se s celým projektem. Osmačtyřicetiletý trenér již v průběhu jara oznámil, že v klubu po sezoně skončí. Petrášek svůj odchod nepotvrdil, ale jeví se takřka jistým. „O ničem nejednáme. Klub mi nabídku prodloužení smlouvy nepředložil,“ prozradil Petrášek začátkem měsíce.

Jeho sedmileté působení ověnčené 171 starty a 34 góly se však dozajista bude hodnotit pouze v superlativech.

Tomáš Petrášek v Čenstochové Zápas: 171

Góly: 34

Asistence: 2 Úspěchy:

2016/2017 - vítěz 1. ligy

2018/2019 - vítěz 2. ligy

2020/2021 - vítěz poháru

2021/2022 - vítěz poháru + superpoháru

2022/2023 - vítěz Ekstraklasy + superpoháru

„Je to vysoký, silný stoper, kterého nepřehlédnete. Skvěle pasuje do našeho stylu hry a navíc je to bojovník, jenž má v sobě vůdcovské schopnosti.“ Popisoval Petráška při jeho příchodu do Rakówa tehdejší sportovní ředitel David Balda.

