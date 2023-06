Úžasný finiš v Belgii, týmy se střídaly v čele. Titul vyhrála dělovkou ikona

A teď se na chvíli vžijte do kůže fanouška každého z klubů, které v neděli sahaly v Belgii po titulu.

Běží poslední desetiminutovka obou duelů nadstavbové skupiny a Royal Union díky vedení nad Club Bruggy 1:0 za tohoto výsledku míří k zisku trofeje. Druhý Genk v tu chvíli vede nad Antverpami 2:1 a ty jsou tak dokonce třetí (přibližně 85. minuta v obou zápasech).

Live tabulka: 1. Royal Union 49 bodů, 2. Genk 48, 3. Antverpy 46.

Drama se začíná stupňovat v momentě, kdy Bruggy, které jsou už jistě čtvrté a o nic jim nejde, srovnají proti Unionu (89. minuta).

Live tabulka: 1. Genk 48, 2. Royal Union 47, 3. Antverpy 46.

Pak přichází úder již zmíněného Alderweirelda. Zkušený 34letý obránce má více než stovku startů za belgickou reprezentaci, velkou část úvodu kariéry strávil v Ajaxu, později dlouho působil v Tottenhamu, zahrál si i za Atlético či Southampton, aby se po katarské misi v nyní již předminulé sezoně vrátil do Antverp. Z nenápadné akce se z první opírá do míče a v 94. minutě ukázkově vymetá šibenici (2:2).

V tu chvíli už Bruggy dokonávají totální zkrat Royalu Union, který v nastavení inkasuje ještě dvakrát a po prohře 1:3 je rázem až třetí. A to znamená „pád“ pouze do play off o Evropskou ligu, zatímco jediný bod by mu stačil na kvalifikaci o Ligu mistrů (2. předkolo).

Konečná tabulka: 1. Antverpy 47, 2. Genk 46, 3. Royal Union 46, 4. Bruggy 36.

Sečteno, podtrženo: na mistra čeká 4. překolo LM a tedy jistota základní skupiny Evropské ligy. Tím ale výčet úspěchů v sezoně nekončí, Antverpy vedené slavným Markem van Bommelem totiž už na konci dubna po výhře 2:0 nad Mechelenem získaly i belgický pohár.

Mimochodem Van Bommela přivedl klub po konci dnes už v Česku velmi dobře známého Briana Priskeho. Ten se ale neloučil v dobrém a brzy po čtvrtém místě na konci sezony 2021/22 podepsal smlouvu ve Spartě. S klubem se navíc dostal až k soudu, který nedávno uznal, že mu náleží část výplaty a bonusy, které Priskemu Antverpy nedoplatily.