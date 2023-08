Květ o přesunu do Turecka i herním vytížení: Koubek se mnou nepočítal

Telefon zvedl v úterý kolem poledne. Zatím bydlí v tréninkovém centru Sivassporu, kde má veškerý potřebný komfort. Roman Květ den po oficiálním oznámení hostování s opcí vstřebával kvapíkové události z posledních dní. Lavičku v Plzni vyměnil za novou šanci a první zahraniční štaci. „Tohle jsem musel vyzkoušet,“ přiznává.

Jak došlo k tak rychlému přesunu na hostování?

„Máte pravdu, byla to velká rychlovka. Asi týden zpátky jsem volal manažerovi Zíkovi, že jsme se dohodli s trenérem Koubkem, že bude lepší, když si najdu něco jiného, protože v Plzni bych teď šanci nedostal. Slíbil, že se o něco pokusí, začal rozhazovat sítě. V pátek odpoledne mi volal, že v sobotu ráno odlétáme. Bylo to fakt narychlo. Byl jsem z toho nesvůj, nestihl se rozloučit se všemi, co jsem chtěl. Ale taková šance přijde jednou za život a musel jsem to vyzkoušet.“

Věděl jste hned, že nabídku Sivassporu vezmete?

„Určitě jsem se dost rozhodoval. Obecně je na Turecko zvláštní názor, dost lidí v Česku ho nemá úplně rádo. Ze začátku jsem se toho trošku obával, ale na druhou stranu je to pro mě obrovská šance dostat se do velkého fotbalu. Vždycky jsem snil o tom podívat se do zahraničí, netajil jsem se tím. Ze všech možností mi to přišlo jako nejlepší varianta.“

Konzultoval jste s někým nabídku z Turecka?

„Víceméně jsem dal pouze na svůj dojem. Nebylo moc času se ještě pořádně