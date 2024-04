Ve Spartě nepotřebný, v Polsku jede Sáček na titul. Kouč mladší než hráči

Do Polska ze Sparty odcházel Michal Sáček jako nepotřebný. Tou dobou byla Jagiellonia Bialystok na 15. místě tabulky. Do roka a dvou měsíců už vede Ekstraklasu a ze tří českých mušketýrů zbyl v týmu jako poslední exemplář. Sáček bojuje o největší úspěch kariéry pod taktovkou kouče, který je mladší než řada hráčů.

Když v zimě loňského roku Sáček natvrdo přestupoval ze Sparty do Jagiellonie, velký humbuk kolem se nekonal. Určitý nezájem korespondoval s nenápadností defenzivně laděného univerzála, kterého v klubu vítali i dva krajané. „Martin Pospíšil i Tomáš Přikryl mi ze začátku hodně pomohli. Později se s Jagiellonií oba rozešli, ale naštěstí tady mám přítelkyni,“ nechal se před nedávnem slyšet Sáček, kterému v Polsku říkají „Saczo“.

Ve Spartě s velkou kariérou začal, ale kouč Brian Priske s ním už nepočítal. Byl potřeba posun. V Polsku si jej navíc váží od startu angažmá. Sportovní ředitel Jagiellonie Lukasz Maslowski hovořil o sedmadvacetiletém hráči jako o nejtěžším transferu svého funkčního období. „Bylo to dáno vysokou kvalitou Michala," líčil.

Pro červenožlutý klub se stal jednou z hlavních posil na cestě za záchranou, což se povedlo. Jagiellonia zakončila ročník na 14. příčce pouhé 4 body od sestupu. Dnes je ale všechno jinak.

Zatímco se Sáčka dřív ptali, na jaké pozici hraje nejraději, teď už Poláci vědí. V Bialystoku si podmanil pravý kraj obrany. „Post tolik neřeším, chci hlavně pomoci týmu,“ odpověděl tradičně na podobnou otázku bývalý hráč Sparty, který v Jagiellonii zůstal před touto sezonou z Čechů sám.

Pospíšil už totiž bojuje v Olomouci a Přikryl přestoupil v létě do Warty Poznaň. Sáček tak sní o premiérovém titulu pro sebe i pro Bialystok z Čechů o samotě. Pro bezmála třísettisícové město nedaleko běloruských hranic jde o velkou událost. Klub byl dosud v lize nejlépe dvakrát druhý v letech 2017 a 2018. Titul ale Jagiellonia neslavila nikdy od svého založení v roce 1920.

Do konce ročníku zbývá šest kol a reálně může stále na titul pomýšlet i sedmý Górnik Zabrze, protože první a sedmou příčku dělí sedm bodů. Tak moc je Ekstraklasa vyrovnaná.

Sáčka vede mladý trenér

Pod teprve 32letým koučem Adrianem Siemieniecem Sáček nastupuje v základu pravidelně. Zajímavostí je, že hned čtyři hráči jsou starší než polský kouč. Sáček je ceněn hlavně jako zdatný driblér. Dle úspěšnosti vedení míče je čtvrtý v celé Ekstraklase, ve statistice přihrávek do útočné třetiny hřiště zase šestý.

Škoda jen, že není více produktivní. Nedávno vstřelil svůj dosud jediný gól v Polsku. A nebyl ledajaký. V důležité bitvě proti Slasku Wroclaw šlo o vítěznou trefu při výhře 3:1 a titulové plány nabraly reálné obrysy.

„Velká radost. Skóroval jsem po dlouhé době. Důležitější než můj gól je ale vítězství. Ukázali jsme, že neskládáme zbraně a naše ambice jsme potvrdili,“ měl jasno Sáček, jehož Jagiellonia během podzimu ztrácela právě na dlouho vedoucí Slask, kde hraje další Čech Petr Schwarz. Na jaře se ale parta kolem rodáka z Hustopečí pochlapila a momentálně vede tabulku o 2 body před Slaskem i dalšími movitějšími kluby jako jsou Legia či Lech Poznaň. Sáček je u toho důležitým článkem, protože patří k nejvytíženějším hráčům týmu vedle kapitána Romanczuka, brankáře Alomeroviče nebo objevu sezony Wdowika.

Nastává však klíčový okamžik sezony. I nadupaná jarní raketa začala v poslední době ztrácet. Sáček a spol. vypadli z polského poháru se Štětínem a poslední dvě ligová kola nevyhráli. „Víme, o co hrajeme. Je to obrovská šance dosáhnout něčeho výjimečného, ale přiznám se, že o titulu moc nemluvíme. Každý, kdo se podívá na tabulku, tak ví, že není nic jistého. Ani my nejsme naivní, ale jsme hrdí, že se Jagiellonia dostala do takové situace,“ řekl Sáček po nepovedeném vystoupení s Cracovií v posledním kole, kdy favorit doma padl 1:3. Šanci na reparát má lídr tabulky už v sobotu na hřišti Zaglebie Lubin pravděpodobně i s českým obráncem v sestavě.

Michal Sáček v Ekstraklase 2023/202

Zápasy: 27

27 Minuty: 2399 (32. v lize)

2399 (32. v lize) Góly: 1

1 Očekávané góly (xG): 1,4

1,4 Asistence: 0

0 Očekávané asistence: 0,9

0,9 Žluté karty: 5

5 Defenzivní souboje/úspěšnost: 8,2 (16. v lize)/60,3 %

8,2 (16. v lize)/60,3 % Vzdušné souboje/úspěšnost: 2,1/56,2 %

2,1/56,2 % Vystižené přihrávky: 5

5 Přihrávky/úspěšnost: 51,5 (29. v lize)/89,4 % (31. v lize)

51,5 (29. v lize)/89,4 % (31. v lize) Přihrávky do útočné třetiny/úspěšnost: 5,5/84,9 % (6. v lize)

5,5/84,9 % (6. v lize) Centry/úspěšnost: 0,9/16,7%

0,9/16,7% Driblinky/úspěšnost: 2,3/68,9 % (4. v lize)

2,3/68,9 % (4. v lize) Zisky míče: 9

9 Ztráty míče: 7,1

Tučně vyznačené statistiky jsou přepočítány na 90 minut hry

Zpracoval Bartoloměj Černík

Jak si vedou Češi v Polsku po 28 kolech: