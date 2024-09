Jak Sparta dopadne v LM: Feyenoord až za ní, ale co postup? City favoritem

V novém formátu Ligy mistrů se každý z klubů představí čtyřikrát doma, další čtyři zápasy odehraje venku. Fotbalisté Sparty do milionářské soutěže vstoupí už ve středu, na Letné vyzvou Salcburk. Jaké jsou šance Pražanů a klubů, proti kterým v průběhu podzimu a zimy nastoupí? A kolik získají bodů? Deník Sport a web iSport.cz přináší profily a výsledkové predikce týmu kouče Larse Friise a osmičky soupeřů podle pokročilých dat společnosti Opta. Připomeňme, že všech 36 celků se seřadí do jedné tabulky, osm nejlepších postoupí rovnou do osmifinále, týmy na 9. - 24. místě si to rozdají v play off o to, kdo složení nejlepší šestnáctky doplní. Pro zobrazení predikce se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz.

Pořádný boom však nastal v uplynulé sezóně. Áčko Brestu v ní totiž napsalo jednu z nejúspěšnějších ér klubové historie. V konečné tabulce byly lepší už jen celky Monaka a Paris SG. Majitelé bronzu se zasloužili o jeden z nejpřekvapivějších výsledků v Ligue 1 za poslední dekádu. Navíc se tím Brest poprvé v dějinách kvalifikoval do evropské pohárové soutěže, a rovnou do té nejprestižnější. Prosíme, nepodceňovat!

Stuttgart

VfB Stuttgart byl řadu let symbolem nenaplněného potenciálu. Až do té doby, než velení nad A-týmem převzal Sebastian Hoeness, synovec Uliho Hoenesse, bosse Bayernu Mnichov. Geny se v něm nezapřou. Stejně jako jeho strýček totálně propadl fotbalu a pořád se snaží hledat nové obzory. Cenné trenérské zkušenosti nasbíral v Hoffenheimu, ale jeho pohled na hru změnila až stáž v Brightonu, kde ho pustil do kuchyně italský fotbalový vynálezce Roberto De Zerbi.

A do Německa se vrátil jiný Sebastian Hoeness, kouč, který chce co nejvíc držet balon s pomocí velmi krátkých přihrávek. A když jimi hráči rozpohybují soupeře, okamžitě co nejrychleji udeřit! V uplynulé sezoně Stuttgart vstřebal tuhle taktiku natolik, že bral druhé místo za Leverkusenem a až na třetí příčku odstrčil Bayern. Co na to asi říkal Sebastianův strýc?

Model Opty Stuttgartu věří na postup dál, německý celek má téměř padesátiprocentní šanci i na účast mezi šestnáctkou nejlepších.